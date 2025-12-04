Veljko Paunovic, viejo conocido del futbol mexicano y ex director técnico de Chivas, y Tigres, dirigirá a la selección de su país, Serbia, hasta el 2030.

Así lo dio a conocer la Asociación de Futbol de Serbia a través de sus redes sociales.

PUBLICIDAD

"El entrenador de la selección nacional serbia "A", Veljko Paunović, firmó un contrato hasta 𝟮𝟬𝟯𝟬", se lee en la cuenta oficial del organismo en X.

Paunovic, que en el 2015 llevó a la selección Sub 20 de su país a ser campeona del mundo, se mantendrá al frente del representativo luego de que fuera contratado a finales de octubre para los dos últimos partidos rumbo al Mundial del 2026.

Para acceder a la Copa del Mundo del próximo año, el equipo necesitaba dos victorias y no lo consiguió al caer 2-0 con Inglaterra en la última fecha de las Eliminatorias de la UEFA.

Sin embargo, ya se había anunciado que se tomaría la decisión sobre su continuidad al frente del representativo nacional más tarde y este jueves se anunció su continuidad.