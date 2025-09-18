Video Paunovic se confiesa feliz con Chivas y esto dijo sobre un posible regreso

Veljko Paunovic, director técnico de Real Oviedo en LaLiga de España, no niega su pasado por Chivas y Tigres, pero sobre todo mantiene un recuerdo especial con el Rebaño luego de que alcanzó una Final de Liga MX en el Clausura 2023 que perdió precisamente frente a los felinos.

Los malos resultados que ha cosechado el conjunto de Guadalajara y que le han impedido incluso regresar a un juego por el título del futbol mexicano han hecho pensar en un posible regreso del estratega serbio al equipo para buscar juntos una revancha deportiva.

PUBLICIDAD

“La misma sensación tuve cuando estuve con Chivas en esa Final, lamentablemente, pero la misma sensación de haber agradado a tanta gente y se nos escapó. Obviamente yo sentía muchísima y siento mucha responsabilidad por eso”, confesó a Antonio Camacho en entrevista con TUDN Radio.

¿REGRESARÁ VELJKO PAUNOVIC CON CHIVAS EN UN MEDIANO PLAZO?

El estratega habló sobre la chance de regresar con el cuadro rojiblanco, una opción que se maneja en cada mercado de transferencias y cada que el conjunto tapatío realiza un cambio de estratega, así como lo ha sido la opción con el argentino Matías Almeyda e incluso el serbio confesó que sí ha habido pláticas al respecto con la directiva.

“En primer lugar me gusta responder a esta pregunta que estoy muy feliz donde estoy. Siempre me he manejado que el futbol me lleve donde me necesite, donde se le antoje, pero desde luego en Chivas lo pasé muy bien, en varias ocasiones antes, cuando estaba sin equipo, hemos tenido conversaciones, pero en el futuro nunca se sabe lo que puede pasar.