Video Resumen | Inglaterra deja fuera a Paunovic y Serbia del Mundial 2026

La selección de Inglaterra derrotó 2-0 a Serbia en duelo correspondiente a las Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026 en el Estadio Wembey.

El combinado inglés ya es una de las clasificadas al Mundial 2026 desde la Fecha FIFA de octubre, por lo que buscó mantener su invicto y su portería sin goles en el clasificatorio.

PUBLICIDAD

Veljko Paunovic debutó al frente de la selección de Serbia, con la intención de conseguir un milagro, pero la derrota y el triunfo de Albania lo deja sin opciones de acceder a la Copa del Mundo.

Los goles de Inglaterra fueron unos verdaderos golazos. El primero llegó al minuto 28 por medio de Bukayo Saka, que definió de volea dentro del área ante la mirada de Rajkovic.

El 2-0 definitivo fue en el 90', en un contragolpe inglés que finalizó Eberechi Eze con disparo al ángulo para poner la cereza en el pastel al partido de los locales.