    ¡Paunovic pinta para dirigir en el Mundial del 2026!

    Tras ser despedido del Real Oviedo, la selección Serbia le abre la oportunidad para dirigirlos rumbo a la Copa del Mundo.

    Baudelio García Espinosa.
    El ex director técnico de Chivas, Tigres y Real Oviedo, Veljko Paunovic, está muy cerca de firmar contrato con la Selección de Serbia, que busca su clasificación a la Copa del Mundo del 2026.

    Tras jugarse ocho jornadas en el futbol de España, Paunovic, fue despedido por la directiva del Real Oviedo de manera sorpresiva a pesar de los resultados aceptables que acumulaba el equipo.

    Con información de Sportklub, Branko Radujko, secretario general de la Federación Serbia de Futbol, es quien encabeza las negociaciones para que Veljko tome las riendas del representativo nacional e incluso el anuncio se podría dar en las próximas horas.

    Serbia ocupa la tercera posición en su grupo dentro de las eliminatorias de la UEFA y para concretar su pase deberán derrotar a Inglaterra y a Letonia. Albania, segunda del sector, se miden a Andorra e Inglaterra.

    Para aspirar al Mundial del 2026, Serbia necesita ganar los dos compromisos.

