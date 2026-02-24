    Champions League

    Real Madrid responde 'agresión' de Chilavert sobre Vinícius Júnior

    Álvaro Arbeloa califica al brasileño como un luchador; ambos decepcionados de Mourinho.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Courtois le responde a Chilavert tras sus palabras sobre Vinícius

    Thibaut Courtois respondió las palabras de José Luis Chilavert sobre Vinícius Júnior la semana pasada, donde el exportero de la selección de Paraguay defendió a Gianluca Prestianni.

    PUBLICIDAD

    "Eso es lamentable también. No se pueden decir cosas así, es otro tipo de insulto. No cabe en el mundo de hoy ni en cualquier lugar, y menos viniendo de otro excompañero de profesión", comentó el portero en rueda de prensa.

    Cabe recordar que Prestianni fue suspendido un partido por el presunto acto de racismo en contra de Vini Jr., esto tras las acusaciones del futbolista brasileño de que le dijo "mono" durante el partido de Benfica vs. Real Madrid de la Champions League.

    ¿CUÁLES FUERON LAS PALABRAS DE CHILAVERT?

    Más sobre Champions League

    Previa del partido de UEFA Champions League entre Inter de Milán vs. Bodo/Glimt: fecha, horario y dónde verlo
    2 mins

    Previa del partido de UEFA Champions League entre Inter de Milán vs. Bodo/Glimt: fecha, horario y dónde verlo

    UEFA Champions League
    UEFA Champions League: sigue en vivo los Playoffs Vuelta entre Newcastle vs. Qarabag
    2 mins

    UEFA Champions League: sigue en vivo los Playoffs Vuelta entre Newcastle vs. Qarabag

    UEFA Champions League
    Bayer Leverkusen vs. Olympiacos el partidazo de Playoffs Vuelta de la UEFA Champions League: hora y cómo no perdértelo
    2 mins

    Bayer Leverkusen vs. Olympiacos el partidazo de Playoffs Vuelta de la UEFA Champions League: hora y cómo no perdértelo

    UEFA Champions League
    Prestianni no ha declarado aún ante la UEFA respecto al caso con Vinícius dice su representante
    1 mins

    Prestianni no ha declarado aún ante la UEFA respecto al caso con Vinícius dice su representante

    UEFA Champions League
    Viral reacción de Luis Enrique al caso de racismo contra Vinicius Jr en Champions
    2 mins

    Viral reacción de Luis Enrique al caso de racismo contra Vinicius Jr en Champions

    UEFA Champions League
    Brujas vs. Atlético de Madrid EN VIVO por Champions League: goles, resumen y resultado del partido
    2 mins

    Brujas vs. Atlético de Madrid EN VIVO por Champions League: goles, resumen y resultado del partido

    UEFA Champions League
    Gordon se despacha con un póker de goles y Newcastle golea a Qarabag
    2 mins

    Gordon se despacha con un póker de goles y Newcastle golea a Qarabag

    UEFA Champions League
    Infantino reacciona al presunto caso de racismo hacia Vinicius Jr.
    1:27

    Infantino reacciona al presunto caso de racismo hacia Vinicius Jr.

    UEFA Champions League
    Infantino reacciona al presunto caso de racismo hacia Vinicius Jr. en el juego entre Benfica y Real Madrid
    2 mins

    Infantino reacciona al presunto caso de racismo hacia Vinicius Jr. en el juego entre Benfica y Real Madrid

    UEFA Champions League
    LA UEFA investigará el caso Prestianni - Vinicius
    1 mins

    LA UEFA investigará el caso Prestianni - Vinicius

    UEFA Champions League


    La semana anterior, el paraguayo alzó la voz en un programa, donde afirmó que el futbol de antes permitía todo tipo de acciones y aseguró que el futbol está "amariconado"

    "Me solidarizo con Prestianni porque Vinicius es el primero en insultar a todos. Si uno mira a la cámara, antes le dice "cagón". El primer insulto vino del lado del jugador de piel negra. Daría lugar a que la comunidad gay, lesbiana y compañía sea el ejemplo a seguir. Y no, el futbol es un rectángulo donde juegan hombres y donde antes nos decíamos de todo. Desde que pusieron el micrófono y el vídeo está amariconado".

    Notas Relacionadas

    Viral reacción de Luis Enrique al caso de racismo contra Vinicius Jr en Champions

    Viral reacción de Luis Enrique al caso de racismo contra Vinicius Jr en Champions

    UEFA Champions League
    2 min

    REAL MADRID DECEPCIONADO DE MOURINHO


    En la misma conferencia de prensa, Thiabut Courtois y el técnico Álvaro Arbeloa fueron cuestionados sobre las palabras de Jose Mourinho al defender a Prestianni la semana pasada.

    "Al final Mourinho es Mourinho, yo siempre creo que como entrenador vas a defender a tu club y lo que a ti te ha dicho tu jugador, lo único que a mí me decepcionó un poco fue usar el festejo de Vini, no hizo nada malo, ha festejado como han festejado muchos rivales en nuestra contra también.

    PUBLICIDAD

    "Porque cuando meten un gol al Real Madrid, la euforia de los equipos es al doble o al triple y ha pasado, al final hay que pasar página y ya está, no podemos justifcar un presunto acto de racismo con una celebración", aseguró el belga.

    "Lo que creo es lo mismo que dije la semana pasada aquí y en Lisboa después del partido, creo que Vini marcó un gol muy bonito, un grandísimo gol y que nada de lo que pueda hacer ni haya hecho en el terreno de juego justifica un acto de racismo, lo vuelvo a repetir, eso es lo más importante, no hay nada que justifique un acto de racismo", recalcó Arbeloa.

    Real Madrid vs. Benfica jugarán la Vuelta de Playoffs de la UEFA Champions League este miércoles 25 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu, a través de la multiplataforma de TelevisaUnivision en los Estados Unidos.

    Video No debe ser “normal” insultarse dentro de un campo de futbol
    Relacionados:
    Champions LeagueVinícius JúniorJosé Luis Chilavert

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX