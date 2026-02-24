Champions League Real Madrid responde 'agresión' de Chilavert sobre Vinícius Júnior Álvaro Arbeloa califica al brasileño como un luchador; ambos decepcionados de Mourinho.

Video Courtois le responde a Chilavert tras sus palabras sobre Vinícius

Thibaut Courtois respondió las palabras de José Luis Chilavert sobre Vinícius Júnior la semana pasada, donde el exportero de la selección de Paraguay defendió a Gianluca Prestianni.

"Eso es lamentable también. No se pueden decir cosas así, es otro tipo de insulto. No cabe en el mundo de hoy ni en cualquier lugar, y menos viniendo de otro excompañero de profesión", comentó el portero en rueda de prensa.

¿CUÁLES FUERON LAS PALABRAS DE CHILAVERT?



La semana anterior, el paraguayo alzó la voz en un programa, donde afirmó que el futbol de antes permitía todo tipo de acciones y aseguró que el futbol está "amariconado"

"Me solidarizo con Prestianni porque Vinicius es el primero en insultar a todos. Si uno mira a la cámara, antes le dice "cagón". El primer insulto vino del lado del jugador de piel negra. Daría lugar a que la comunidad gay, lesbiana y compañía sea el ejemplo a seguir. Y no, el futbol es un rectángulo donde juegan hombres y donde antes nos decíamos de todo. Desde que pusieron el micrófono y el vídeo está amariconado".

REAL MADRID DECEPCIONADO DE MOURINHO



En la misma conferencia de prensa, Thiabut Courtois y el técnico Álvaro Arbeloa fueron cuestionados sobre las palabras de Jose Mourinho al defender a Prestianni la semana pasada.

"Al final Mourinho es Mourinho, yo siempre creo que como entrenador vas a defender a tu club y lo que a ti te ha dicho tu jugador, lo único que a mí me decepcionó un poco fue usar el festejo de Vini, no hizo nada malo, ha festejado como han festejado muchos rivales en nuestra contra también.

"Porque cuando meten un gol al Real Madrid, la euforia de los equipos es al doble o al triple y ha pasado, al final hay que pasar página y ya está, no podemos justifcar un presunto acto de racismo con una celebración", aseguró el belga.

"Lo que creo es lo mismo que dije la semana pasada aquí y en Lisboa después del partido, creo que Vini marcó un gol muy bonito, un grandísimo gol y que nada de lo que pueda hacer ni haya hecho en el terreno de juego justifica un acto de racismo, lo vuelvo a repetir, eso es lo más importante, no hay nada que justifique un acto de racismo", recalcó Arbeloa.

Real Madrid vs. Benfica jugarán la Vuelta de Playoffs de la UEFA Champions League este miércoles 25 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu, a través de la multiplataforma de TelevisaUnivision en los Estados Unidos.