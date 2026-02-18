Champions League Brujas vs. Atlético de Madrid EN VIVO por Champions League: goles, resumen y resultado del partido El mexicano espera debutar en la máxima competencia de clubes en Europa ante el cuadro belga.

Video Primera 'humillación' para Obed Vargas con el Atlético de Madrid

El partido de Brujas vs. Atlético de Madrid de los Playoffs de la Champions League, puede marcar el debut en competiciones de Europa para el mexicano Obed Vargas.

El mediocampista juvenil ya tuvo acción en la Copa del Rey y en LaLiga con el cuadro colchonero, con sabores agridulces, pero ganándose poco a poco la confianza de Diego Simeone.

Este partido en Bélgica corresponde a la Ida de los Playoffs de la Liga de Campeones de Europa, con el objetivo de avanzar a los Octavos de Final en las siguientes semanas.

GOL DE ATLÉTICO DE MADRID



Julián Álvarez anota desde el manchón penal para adelantar al cuadro colchonero en Bélgica.

ALINEACIÓN DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BRUJAS

Oblak

Molina

Pubill

Hancko

Ruggeri

Koke

Llorente

Simeone

Lookman

Griezmann

Julián Álvarez.

RESULTADOS DE CHAMPIONS LEAGUE