    Champions League

    Brujas vs. Atlético de Madrid EN VIVO por Champions League: goles, resumen y resultado del partido

    El mexicano espera debutar en la máxima competencia de clubes en Europa ante el cuadro belga.

    Por:Antonio Quiroga
    El partido de Brujas vs. Atlético de Madrid de los Playoffs de la Champions League, puede marcar el debut en competiciones de Europa para el mexicano Obed Vargas.

    UEFA Champions League

    El mediocampista juvenil ya tuvo acción en la Copa del Rey y en LaLiga con el cuadro colchonero, con sabores agridulces, pero ganándose poco a poco la confianza de Diego Simeone.

    Este partido en Bélgica corresponde a la Ida de los Playoffs de la Liga de Campeones de Europa, con el objetivo de avanzar a los Octavos de Final en las siguientes semanas.

    GOL DE ATLÉTICO DE MADRID


    Julián Álvarez anota desde el manchón penal para adelantar al cuadro colchonero en Bélgica.

    ALINEACIÓN DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BRUJAS

    • Oblak
    • Molina
    • Pubill
    • Hancko
    • Ruggeri
    • Koke
    • Llorente
    • Simeone
    • Lookman
    • Griezmann
    • Julián Álvarez.

    RESULTADOS DE CHAMPIONS LEAGUE

    • Galatasaray 5-2 Juventus
    • Benfica 0-1 Real Madrid
    • Borussia Dortmund 2-0 Atalanta
    • Monaco 2-3 PSG
    • Qarabag 1-6 Newcastle
    • Bodo/Glimt vs. Inter de Milán
    • Olympiacos vs. Bayer Leverkusen
    Champions LeagueMexicanos en el ExteriorAtlético de MadridObed Vargas