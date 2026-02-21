Champions League Prestianni no ha declarado aún ante la UEFA respecto al caso con Vinícius dice su representante El representante del futbolista aseguró que nadie se ha puesto en contacto de manera oficial con ellos.

Gastón 'La Gata' Fernández, representante de Gianluca Prestianni, aseguró que los rumores sobre una posible declaración del jugador del Benfica en torno al caso de racismo contra Vinícius Júnior del Real Madrid son falsos.

La información la publica el Diario Ole argentino en sus redes sociales y desmiente que haya sido citado por el organismo europeo así como lo que supuestamente dijo y la posible sanción que todo ello le acarraría.

"Todo lo que se ha publicado sobre lo que realmente dijo en las investigaciones con la UEFA es falso", publica el diario haciendo eco en un diálogo de Fernández con Win-Win".

" Nadie se ha puesto en contacto con nosotros de manera oficial para informarnos sobre las posibles sanciones relacionadas con este asunto" concluyó.

Y es que en las últimas horas circularon versiones en torno a que el futbolista del Benfica habría llamado al del Real Madrid "maricón" y no "mono" como se ha dicho.

Los hechos ocurrieron en el juego entre Benfica y Real Madrid de los Play-offs de UEFA Champions League, alrededor del minutos 52 el brasileño corrió hacia al árbitro para quejarse de un supuesto insulto racial que habría recibido por parte del futbolista argentino.

La palabra que denunció Vinícius fue “mono”, la cual no se pudo comprobar en la cancha ni en las repeticiones porque Prestianni se llevó la playera a la boca.