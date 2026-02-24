    Champions League

    Previa del partido de UEFA Champions League entre Inter de Milán vs. Bodo/Glimt: fecha, horario y dónde verlo

    El partido en el Giuseppe Meazza se disputará este martes 24 de febrero y podrás seguir toda la acción desde casa gracias a las distintas opciones de transmisión disponibles.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video ¡Serán partidazos! Así puedes ver los juegos de vuelta de Playoffs en Champions

    Este martes 24 de febrero Inter de Milán recibirá a Bodo/Glimt en el Stadio Giuseppe Meazza para el partido de vuelta de los Playoffs de la UEFA Champions League.

    En el encuentro de ida, disputado en Noruega, el equipo local, Bodo/Glimt, logró una victoria por 3-1, lo que les otorga una ventaja significativa en la eliminatoria.

    Inter de Milán, que ha tenido un rendimiento irregular en la Fase de Liga, se encuentra en una situación complicada y necesita revertir el marcador global para avanzar a la siguiente ronda.

    La eliminatoria se decidirá en este segundo encuentro, donde cada gol será crucial para el destino de ambos equipos.

    Con Bodo/Glimt en una posición favorable tras su victoria en el partido de ida, Inter de Milán deberá mostrar una gran capacidad ofensiva y defensiva para superar la desventaja.

    La presión está sobre el equipo italiano, que busca aprovechar la localía para marcar la diferencia. Los aficionados estarán atentos a cómo se desarrolla este crucial enfrentamiento y para aquellos que deseen seguir la acción, en el siguiente apartado se detallará cómo y dónde se podrá ver el partido en vivo.

    HORARIO Y DÓNDE VER INTER DE MILÁN VS. BODO/GLIMT DE PLAYOFFS VUELTA DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

    Inter de Milán buscará consolidar su ventaja en casa tras un sólido desempeño en la ida, mientras que Bodo/Glimt intentará revertir la situación con una estrategia ofensiva.

    El conjunto italiano necesita ganar por diferencia de tres o más goles; de ganar con dos goles de diferencia obligará al encuentro a irse a los tiempos extra y quizás a penales. Bodo/Glimt necesita el empate o incluso perder por sólo un gol de diferencia para clasificar.

    Ambos equipos llegan con la necesidad de demostrar su capacidad en esta fase decisiva de la Champions League.

    • Cuándo es el Inter de Milán vs. Bodo/Glimt: el juego es el martes 24 de febrero en el Stadio Giuseppe Meazza.
    • A qué hora es el Inter de Milán vs. Bodo/Glimt: el partido inicia en México a las 14:00 horas; en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Inter de Milán vs. Bodo/Glimt: El partido se podrá seguir en Estados Unidos a través de UniMÁS, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

