La dura crítica de Chilavert a Mbappé para defender a Prestianni de Vinícius
El exjugador paraguayo se fue en contra del francés tras opinar del supuesto caso de racismo.
José Luis Chilavert, histórico portero de Paraguay, criticó la vida personal de Kylian Mbappé para mostrar su apoyo a Gianluca Prestianni en contra de Vinícius Jr.
Chilavert opinó del supuesto caso de racismo que se vivió en pleno Benfica vs. Real Madrid de la Champions League, donde Prestianni le dijo “mono” a Vinícius, según declararon algunos jugadores del club merengue, entre ellos Kylian Mbappé.
“Yo me solidarizo con Prestianni, ¿por qué? Vinícius es el primer que va e insulta a todos, y uno mira la cámara donde dice ‘cagón, cagón’ a Prestianni”, comenzó diciendo Chilavert en el programa argentino Radio Rivadavia AM630.
El paraguayo continuó para criticar a Mbappé por defender a Vinícius: “Mbappé qué puede decir, él habla de valores, todo eso, y él habla con un travesti, no es normal”.
Chilavert se refería a la modelo trans Inés Raui, con quien Mbappé fue vinculado sentimentalmente a mediados del 2022.
“Cada quien puede hacer de su vida lo que quiera, pero un hombre no es normal que viva con un travesti, para eso hay una mujer”, agregó Chilavert.
Inés Raui alcanzó una gran popularidad en 2017 tras convertirse en la primera mujer transgénero en protagonizar una portada de Playboy.