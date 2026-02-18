Champions League Infantino reacciona al presunto caso de racismo hacia Vinicius Jr. en el juego entre Benfica y Real Madrid El presidente de la FIFA fue enfático sobre lo ocurrido en el duelo entre Benfica y Real Madrid de UEFA Champions League.

Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación, reaccionó este miércoles a lo ocurrido entre Gianluca Prestianni y Vinicius Junior (dónde el segundo acusa al primero por un insulto racista) en el juego entre Benfica y Real Madrid de Play-offs de Champions League.

Y lo hizo de manera muy enfática en las redes sociales de la institución que preside:

“Me sorprendió y me entristeció ver el incidente de presunto racismo hacia Vinicius Junior en el partido de la UEFA Champions League entre el SL Benfica y el Real Madrid CF" se lee en la cuenta oficial del organismo en X.

" No hay lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad: necesitamos que todas las partes interesadas tomen medidas y exijan cuentas a los responsables", añadió.

Además se dio tiempo de felicitar al árbitro de encuentro por activar el protocolo antirracismo en el citado encuentro.

"En la FIFA, a través de la Acción Global Contra el Racismo y el Panel de Voz de los Jugadores, nos comprometemos a garantizar que jugadores, árbitros y aficionados sean respetados y protegidos, y a que se tomen las medidas adecuadas cuando ocurran incidentes. Felicito al árbitro François Letexier por activar el protocolo antirracismo al usar el gesto del brazo para detener el partido y abordar la situación", señaló.

Finalmente, mostró su solidaridad con aquellos que han sufrido cualquier forma de discriminación.

"La FIFA y el futbol muestran plena solidaridad con las víctimas del racismo y cualquier forma de discriminación. Siempre lo repetiré: ¡No al racismo! ¡No a cualquier forma de discriminación!", concluyó.

UEFA investigará lo ocurrido entre Prestianni y Vinicius

Lo ocurrido entre Gianluca Prestianni y Vinicius Junior (dónde el segundo acusa al primero por un insulto racista) en el juego entre Benfica y Real Madrid del martes será investigado oficialmente por la UEFA.

Así lo anunció oficialmente la entidad que rige el futbol europeo a través de un comunicado.

De tal manera, se tomará declaración a los dos jugadores implicados, así como a los distintos testigos como Mbappé. Además se analizará el informe del emisario de la UEFA en el partido.