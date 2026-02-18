    Champions League

    Infantino reacciona al presunto caso de racismo hacia Vinicius Jr. en el juego entre Benfica y Real Madrid

    El presidente de la FIFA fue enfático sobre lo ocurrido en el duelo entre Benfica y Real Madrid de UEFA Champions League.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video La UEFA investigará lo ocurrido entre Prestianni y Vinicius


    Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación, reaccionó este miércoles a lo ocurrido entre Gianluca Prestianni y Vinicius Junior (dónde el segundo acusa al primero por un insulto racista) en el juego entre Benfica y Real Madrid de Play-offs de Champions League.

    PUBLICIDAD

    Y lo hizo de manera muy enfática en las redes sociales de la institución que preside:

    “Me sorprendió y me entristeció ver el incidente de presunto racismo hacia Vinicius Junior en el partido de la UEFA Champions League entre el SL Benfica y el Real Madrid CF" se lee en la cuenta oficial del organismo en X.

    Más sobre Champions League

    LA UEFA investigará el caso Prestianni - Vinicius
    1 mins

    LA UEFA investigará el caso Prestianni - Vinicius

    UEFA Champions League
    Horario y dónde ver el partido Qarabag vs. Newcastle de la UEFA Champions League
    2 mins

    Horario y dónde ver el partido Qarabag vs. Newcastle de la UEFA Champions League

    UEFA Champions League
    Dónde ver el partido Bodo/Glimt vs. Inter de los Playoffs Ida de la UEFA Champions League: horarios y canales
    2 mins

    Dónde ver el partido Bodo/Glimt vs. Inter de los Playoffs Ida de la UEFA Champions League: horarios y canales

    UEFA Champions League
    Dónde ver Olympiacos vs. Bayer Leverkusen de la UEFA Champions League en USA y México
    2 mins

    Dónde ver Olympiacos vs. Bayer Leverkusen de la UEFA Champions League en USA y México

    UEFA Champions League
    ¡Niega insultos racistas y denuncia amenazas de jugadores del Madrid!
    1:15

    ¡Niega insultos racistas y denuncia amenazas de jugadores del Madrid!

    UEFA Champions League
    Vinicius manda mensaje contra el racismo tras insultos de Prestianni en Champions
    2 mins

    Vinicius manda mensaje contra el racismo tras insultos de Prestianni en Champions

    UEFA Champions League
    Futbolistas de Real Madrid reprueban insultos a Vinicius
    2 mins

    Futbolistas de Real Madrid reprueban insultos a Vinicius

    UEFA Champions League
    Gianluca Prestianni ¿De burlarse de México a Insultar a Vinicius Jr.?
    1 mins

    Gianluca Prestianni ¿De burlarse de México a Insultar a Vinicius Jr.?

    UEFA Champions League
    PSG remonta al Monaco en la Ida de Playoffs de Champions League
    1 mins

    PSG remonta al Monaco en la Ida de Playoffs de Champions League

    UEFA Champions League
    Resumen | Borussia Dortmund domina y gana fácilmente al Atalanta
    5:54

    Resumen | Borussia Dortmund domina y gana fácilmente al Atalanta

    UEFA Champions League

    " No hay lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad: necesitamos que todas las partes interesadas tomen medidas y exijan cuentas a los responsables", añadió.

    Además se dio tiempo de felicitar al árbitro de encuentro por activar el protocolo antirracismo en el citado encuentro.

    "En la FIFA, a través de la Acción Global Contra el Racismo y el Panel de Voz de los Jugadores, nos comprometemos a garantizar que jugadores, árbitros y aficionados sean respetados y protegidos, y a que se tomen las medidas adecuadas cuando ocurran incidentes. Felicito al árbitro François Letexier por activar el protocolo antirracismo al usar el gesto del brazo para detener el partido y abordar la situación", señaló.

    Finalmente, mostró su solidaridad con aquellos que han sufrido cualquier forma de discriminación.

    "La FIFA y el futbol muestran plena solidaridad con las víctimas del racismo y cualquier forma de discriminación. Siempre lo repetiré: ¡No al racismo! ¡No a cualquier forma de discriminación!", concluyó.

    UEFA investigará lo ocurrido entre Prestianni y Vinicius

    Lo ocurrido entre Gianluca Prestianni y Vinicius Junior (dónde el segundo acusa al primero por un insulto racista) en el juego entre Benfica y Real Madrid del martes será investigado oficialmente por la UEFA.

    PUBLICIDAD

    Así lo anunció oficialmente la entidad que rige el futbol europeo a través de un comunicado.

    De tal manera, se tomará declaración a los dos jugadores implicados, así como a los distintos testigos como Mbappé. Además se analizará el informe del emisario de la UEFA en el partido.

    Video Así defendió Kylian Mbappé a Vinicius por los insultos de Prestianni
    Relacionados:
    Champions LeagueGianluca PrestianniVinícius Júnior