    Real Madrid

    Vinícius protagoniza supuesto caso de racismo en el Benfica vs. Real Madrid

    El protocolo antirracista se activó en el partido de Champions League por un supuesto insulto de Prestianni.

    Por:Kevin R. Yu
    Video Escándalo: Vinicius mete gol, denuncia insulto y va a la banca para no jugar


    La polémica se hizo presente en el Benfica vs. Real Madrid al activarse el protocolo antirracista que detuvo, cerca de 10 minutos, el partido de ida de los Playoffs de la UEFA Champions League.

    El momento ocurrió después de que Vinícius Jr. abriera el marcador con un golazo al ángulo al minuto 50. El brasileño festejó bailando en el córner, acción que el árbitro del partido, el francés François Letexier, tomó como provocación y decidió amonestarlo.

    Un par de minutos después, el árbitro levantó los brazos en forma de cruz, señal que activa el protocolo antirracista, luego de que Vinícius intercambiara unas palabras con Gianluca Prestianni.

    El brasileño corrió hacia al árbitro para quejarse de un supuesto insulto racial que habría recibido por parte del futbolista argentino del Benfica.

    La palabra que denunció Vinícius fue “mono”, la cual no se pudo comprobar en la cancha ni en las repeticiones porque Prestianni se llevó la playera a la boca.

    Dimes y diretes hubo en la cancha del Estádio da Luz con Vinícius de protagonista, incluso José Mourinho y Álvaro Arbeloa intervinieron para intentar calmar al brasileño y aclarar la situación.

    Al no encontrar elementos suficientes para sancionar al argentino Gianluca Prestianni, el árbitro François Letexier tuvo que reanudar el partido al minuto 60.

