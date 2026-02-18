    Champions League

    LA UEFA investigará el caso Prestianni - Vinicius

    El organismo que dirige el futbol europeo investigará lo que pasó entre ambos jugadores en el juego entre Benfica y Real Madrid de Champions League.

    Por:
    Omar Carrillo
    Lo ocurrido entre Gianluca Prestianni y Vinicius Junior (dónde el segundo acusa al primero por un insulto racista) en el juego entre Benfica y Real Madrid del martes será investigado oficialmente por la UEFA.

    Así lo anunció oficialmente la entidad que rige el futbol europeo a través de un comunicado.

    “Los inspectores de Ética y Disciplina de la UEFA abren una investigación por posible infracción del Reglamento Disciplinario de la UEFA”, explicó la institución.

    “Se ha nombrado un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA para investigar las denuncias de comportamiento discriminatorios durante la fase eliminatoria de la UEFA Champions League 2025/2026 entre el Club Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026. Se proporcionará más información sobre este asunto próximamente”, añadió.

    De tal manera, se tomará declaración a los dos jugadores implicados, así como a los distintos testigos como Mbappé. Además se analizará el informe del emisario de la UEFA en el partido.

    La sanción, de encontrarse que hubo alguna, es muy grande y está especificada en el artículo 14 del código disciplinario de la UEFA.

    “Cualquier entidad o persona, sujeta al reglamento, que insulte la dignidad humana de un individuo o grupo de individuos por cualquier motivo, incluyendo el color de piel, la raza, la religión, el origen, el género o la orientación sexual, estará sujeta a una suspensión de al menos diez partidos o por un período de tiempo determinado, o a cualquier otra sanción apropiada”, se lee.

    Se espera que el proceso sea acelerado debido a que ambos clubes disputarán el juego de vuelta de los Play-offs de la UEFA Champions League el próximo 25 de febrero.

    Video El contundente mensaje de Vinicius tras los insultos racistas en Champions
