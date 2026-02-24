    Champions League

    UEFA Champions League: sigue en vivo los Playoffs Vuelta entre Newcastle vs. Qarabag

    Transmisión de la Champions League: canales y plataformas para ver el duelo en el St James’ Park.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Serán partidazos! Así puedes ver los juegos de vuelta de Playoffs en Champions

    Este martes 24 de febrero Newcastle recibirá a Qarabag en el St James' Park para el partido de vuelta de los Playoffs de la UEFA Champions League.

    PUBLICIDAD

    En el encuentro de ida, disputado en Azerbaiyán, Newcastle logró una contundente victoria por 6-1, lo que le otorga una ventaja significativa en la eliminatoria.

    El equipo local ha mostrado un rendimiento sólido en la fase de grupos, mientras que Qarabag, tras su derrota en el primer partido, se encuentra en una situación complicada y necesita revertir el marcador para avanzar a la siguiente ronda.

    Más sobre UEFA Champions League

    Prestianni y Vinicius: No se puede normalizar el insultarse en el futbol mundial
    2 mins

    Prestianni y Vinicius: No se puede normalizar el insultarse en el futbol mundial

    UEFA Champions League
    No debe ser “normal” insultarse dentro de un campo de futbol
    3:05

    No debe ser “normal” insultarse dentro de un campo de futbol

    UEFA Champions League
    Benfica apelará suspensión de UEFA a Prestianni por caso Vinícius
    2 mins

    Benfica apelará suspensión de UEFA a Prestianni por caso Vinícius

    UEFA Champions League
    UEFA suspende a Prestianni tras supuesto caso de racismo contra Vinícius
    2 mins

    UEFA suspende a Prestianni tras supuesto caso de racismo contra Vinícius

    UEFA Champions League
    Champions League: Mourinho habla por primera vez tras lo ocurrido en el Benfica vs. Real Madrid
    1 mins

    Champions League: Mourinho habla por primera vez tras lo ocurrido en el Benfica vs. Real Madrid

    UEFA Champions League
    Real Madrid aporta pruebas en caso de racismo contra Vinícius Júnior en Champions
    1 mins

    Real Madrid aporta pruebas en caso de racismo contra Vinícius Júnior en Champions

    UEFA Champions League
    La dura crítica de Chilavert a Mbappé para defender a Prestianni de Vinícius
    1 mins

    La dura crítica de Chilavert a Mbappé para defender a Prestianni de Vinícius

    UEFA Champions League
    Resumen | Bodo vs. Inter: Los noruegos dan la sorpresa a los Nerazzurri
    5:56

    Resumen | Bodo vs. Inter: Los noruegos dan la sorpresa a los Nerazzurri

    UEFA Champions League
    ¡Gol del Bodo! Høgh cierra la pinza y pone el 3-1 en el marcador
    1:23

    ¡Gol del Bodo! Høgh cierra la pinza y pone el 3-1 en el marcador

    UEFA Champions League
    ¡Golazo brutal del Bodo! Los noruegos recuperan la ventaja ante el Inter
    1:18

    ¡Golazo brutal del Bodo! Los noruegos recuperan la ventaja ante el Inter

    UEFA Champions League

    Con el resultado de la ida en mente, Qarabag deberá buscar una remontada histórica, ya que cualquier gol que anoten será crucial para sus aspiraciones.

    Por su parte, el Newcastle tratará de mantener su ventaja y asegurar su lugar en los octavos de final. Los aficionados están atentos a este enfrentamiento decisivo y para conocer cómo y dónde ver el partido, sigue leyendo.

    HORARIO Y DÓNDE VER NEWCASTLE VS. QARABAG DE PLAYOFFS VUELTA DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

    Newcastle buscará aprovechar su ventaja en casa para asegurar su pase a la siguiente ronda, mientras que Qarabag intentará revertir la situación y demostrar su capacidad ofensiva en este decisivo encuentro. Ambos equipos llegan con la necesidad de marcar, lo que promete un duelo interesante en la fase de Playoffs.

    Newcastle puede perder hasta por goleada, pero no por más de cinco omás goles, pues en caso de empate global deberán buscar el pase a los Octavos de Final de la UEFA Champions League en tiempos extra o penales.

    Qarabag va por la hazaña y en Inglaterra, algo que luce imposible para un equipo que hizo una campaña sorprendente; debe golear por diferencia de al menos cinco goles para obligar la prórroga o más para clasificar directo, un sueño que matemáticamente no es imposible.

    PUBLICIDAD
    • Cuándo es el Newcastle vs. Qarabag: el juego es este martes 24 de febrero en el St James’ Park de Inglaterra.
    • A qué hora es el Newcastle vs. Qarabag: el partido inicia en México a las 14:00 horas; en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Newcastle vs. Qarabag: El partido se podrá seguir en los Estados Unidos a través de ViX.

    Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

    Relacionados:
    Champions LeagueFK QarabagNewcastle United

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX