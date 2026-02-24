Champions League UEFA Champions League: sigue en vivo los Playoffs Vuelta entre Newcastle vs. Qarabag Transmisión de la Champions League: canales y plataformas para ver el duelo en el St James’ Park.

Este martes 24 de febrero Newcastle recibirá a Qarabag en el St James' Park para el partido de vuelta de los Playoffs de la UEFA Champions League.

En el encuentro de ida, disputado en Azerbaiyán, Newcastle logró una contundente victoria por 6-1, lo que le otorga una ventaja significativa en la eliminatoria.

El equipo local ha mostrado un rendimiento sólido en la fase de grupos, mientras que Qarabag, tras su derrota en el primer partido, se encuentra en una situación complicada y necesita revertir el marcador para avanzar a la siguiente ronda.

Con el resultado de la ida en mente, Qarabag deberá buscar una remontada histórica, ya que cualquier gol que anoten será crucial para sus aspiraciones.

Por su parte, el Newcastle tratará de mantener su ventaja y asegurar su lugar en los octavos de final. Los aficionados están atentos a este enfrentamiento decisivo y para conocer cómo y dónde ver el partido, sigue leyendo.

Newcastle buscará aprovechar su ventaja en casa para asegurar su pase a la siguiente ronda, mientras que Qarabag intentará revertir la situación y demostrar su capacidad ofensiva en este decisivo encuentro. Ambos equipos llegan con la necesidad de marcar, lo que promete un duelo interesante en la fase de Playoffs.

Newcastle puede perder hasta por goleada, pero no por más de cinco omás goles, pues en caso de empate global deberán buscar el pase a los Octavos de Final de la UEFA Champions League en tiempos extra o penales.

Qarabag va por la hazaña y en Inglaterra, algo que luce imposible para un equipo que hizo una campaña sorprendente; debe golear por diferencia de al menos cinco goles para obligar la prórroga o más para clasificar directo, un sueño que matemáticamente no es imposible.

Cuándo es el Newcastle vs. Qarabag : el juego es este martes 24 de febrero en el St James’ Park de Inglaterra.

: el juego es este martes 24 de febrero en el St James’ Park de Inglaterra. A qué hora es el Newcastle vs. Qarabag : el partido inicia en México a las 14:00 horas; en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 14:00 horas; en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico. Dónde ver el Newcastle vs. Qarabag: El partido se podrá seguir en los Estados Unidos a través de ViX.