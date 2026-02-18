Champions League Gordon se despacha con un póker de goles y Newcastle golea a Qarabag El conjunto de la Premier League todavía recibirá al de Azerbaiyán en el juego de vuelta de los Play-offs de la Champions League.

Anthony Gordon se despacha con un póker de goles y Newcastle goleó al Qarabag a domicilio en el juego de ida de los Play-offs de la UEFA Champions League celebrado en el en el Tofiq Bahramov Republican Stadium en Bakú, Azerbaiyán.

El duelo resultó totalmente para el conjunto inglés que hacía el final de mismo bajó un poco el ritmo si no probablemente habría sido un marcador aún más holgado.

Gordon consiguió sus tantos a los tres, 32 (penal), 33 y 45+1 (penal). Completaron la cuenta Thiaw, a los 8, y Murphy, a los 72.

No hubo ninguna posibilidad de reacción real del conjunto local que participa por primera vez en la competencia y su única anotación del encuentro fue obra de Jafarguliyev, a los 54.

El partido de vuelta se celebrará el próximo 24 de febrero en St. James Park.

Sigue aquí las incidencias del encuentro:

A los tres minutos del encuentro, Anthony Gordon abrió el marcador a favor de los de la Premier League.

Seis más tarde, Thiaw amplió el marcador en lo que fue una manifiesta superioridad de conjunto inglés.

Gordon marcó el 3-0 vía tiro penal a los 32.

Un minuto más tarde de nueva cuenta Gordon marcó y consiguió un triplete.

Pero no fue suficiente para el atacante británico y a los 45+1 volvió a anotar de penal para conseguir un póker de goles.

Ya en la segunda mitad, Qarabag mece las redes, pero el tanto pasa por la revisión del VAR y finalmente el local anotó a los 55 vía Jafarguliyev.

Y la cuenta la cerró J. Murphy con un gol a los 72 minutos.