    Champions League

    Gordon se despacha con un póker de goles y Newcastle golea a Qarabag

    El conjunto de la Premier League todavía recibirá al de Azerbaiyán en el juego de vuelta de los Play-offs de la Champions League.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video Resumen | Qarabag vs. Newcastle: Las urracas golean al conjunto de Azerbaiyán

    Anthony Gordon se despacha con un póker de goles y Newcastle goleó al Qarabag a domicilio en el juego de ida de los Play-offs de la UEFA Champions League celebrado en el en el Tofiq Bahramov Republican Stadium en Bakú, Azerbaiyán.

    PUBLICIDAD

    El duelo resultó totalmente para el conjunto inglés que hacía el final de mismo bajó un poco el ritmo si no probablemente habría sido un marcador aún más holgado.

    Gordon consiguió sus tantos a los tres, 32 (penal), 33 y 45+1 (penal). Completaron la cuenta Thiaw, a los 8, y Murphy, a los 72.

    No hubo ninguna posibilidad de reacción real del conjunto local que participa por primera vez en la competencia y su única anotación del encuentro fue obra de Jafarguliyev, a los 54.

    Más sobre Champions League

    Brujas vs. Atlético de Madrid EN VIVO por Champions League: goles, resumen y resultado del partido
    1 mins

    Brujas vs. Atlético de Madrid EN VIVO por Champions League: goles, resumen y resultado del partido

    UEFA Champions League
    Infantino reacciona al presunto caso de racismo hacia Vinicius Jr.
    1:27

    Infantino reacciona al presunto caso de racismo hacia Vinicius Jr.

    UEFA Champions League
    Infantino reacciona al presunto caso de racismo hacia Vinicius Jr. en el juego entre Benfica y Real Madrid
    2 mins

    Infantino reacciona al presunto caso de racismo hacia Vinicius Jr. en el juego entre Benfica y Real Madrid

    UEFA Champions League
    LA UEFA investigará el caso Prestianni - Vinicius
    1 mins

    LA UEFA investigará el caso Prestianni - Vinicius

    UEFA Champions League
    Horario y dónde ver el partido Qarabag vs. Newcastle de la UEFA Champions League
    2 mins

    Horario y dónde ver el partido Qarabag vs. Newcastle de la UEFA Champions League

    UEFA Champions League
    Dónde ver el partido Bodo/Glimt vs. Inter de los Playoffs Ida de la UEFA Champions League: horarios y canales
    2 mins

    Dónde ver el partido Bodo/Glimt vs. Inter de los Playoffs Ida de la UEFA Champions League: horarios y canales

    UEFA Champions League
    Dónde ver Olympiacos vs. Bayer Leverkusen de la UEFA Champions League en USA y México
    2 mins

    Dónde ver Olympiacos vs. Bayer Leverkusen de la UEFA Champions League en USA y México

    UEFA Champions League
    ¡Niega insultos racistas y denuncia amenazas de jugadores del Madrid!
    1:15

    ¡Niega insultos racistas y denuncia amenazas de jugadores del Madrid!

    UEFA Champions League
    Vinicius manda mensaje contra el racismo tras insultos de Prestianni en Champions
    2 mins

    Vinicius manda mensaje contra el racismo tras insultos de Prestianni en Champions

    UEFA Champions League
    Futbolistas de Real Madrid reprueban insultos a Vinicius
    2 mins

    Futbolistas de Real Madrid reprueban insultos a Vinicius

    UEFA Champions League

    El partido de vuelta se celebrará el próximo 24 de febrero en St. James Park.

    Sigue aquí las incidencias del encuentro:

    A los tres minutos del encuentro, Anthony Gordon abrió el marcador a favor de los de la Premier League.

    Video ¡Gol de vestidor del Newcastle! Gordon no perdona y a los 2 minutos marca

    Seis más tarde, Thiaw amplió el marcador en lo que fue una manifiesta superioridad de conjunto inglés.

    Video ¡Golazo del Newcastle! A los 8 minutos de partido las urracas se ponen 2-0


    Gordon marcó el 3-0 vía tiro penal a los 32.

    Video ¡Gol y doblete de Gordon! Desde los once pasos firma el 0-3

    Un minuto más tarde de nueva cuenta Gordon marcó y consiguió un triplete.

    Video ¡Goleada en Bakú! Gordon hace su hat-trick un minuto después de su doblete

    Pero no fue suficiente para el atacante británico y a los 45+1 volvió a anotar de penal para conseguir un póker de goles.

    Video ¡Paren esta masacre! Llegó el quinto del Newcastle y el cuarto de Gordon

    Ya en la segunda mitad, Qarabag mece las redes, pero el tanto pasa por la revisión del VAR y finalmente el local anotó a los 55 vía Jafarguliyev.

    Y la cuenta la cerró J. Murphy con un gol a los 72 minutos.

    Video ¡Apaguen las luces y vámonos! Llego el sexto gol gracias a Jacob Murphy
    Relacionados:
    Champions LeagueFK QarabagNewcastle United