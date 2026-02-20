    Luis Enrique

    Viral reacción de Luis Enrique al caso de racismo contra Vinicius Jr en Champions

    El DT del PSG ha dado de qué hablar por su respuesta en rueda de prensa.

    Por:Juan Regis
    Video Polémica respuesta de Luis Enrique sobre caso de racismo contra Vinicius en Champions League


    El caso de racismo contra Vinícius Jr. en la jornada pasada de la UEFA Champions League llegó hasta los oídos de Luis Enrique, entrenador del PSG, cuya reacción a la pregunta del incidente ha dado la vuelta al mundo.

    El catalán fue abordado en rueda de prensa, de cara al juego de los parisinos en liga, para saber su opinión sobre el incidente que marcó la ronda de ida de playoffs de la Champions a inicios de semana. Su reacción dejó mucho de qué hablar.

    "Lo que puedo decir sobre este tema no es nada importante", sentenció con un peculiar gesto de fastidio y pasó a la siguiente pregunta.

    La respuesta de Luis Enrique contrasta con las declaraciones de Álvaro Arbeloa y Pep Guardiola, quienes condendaron todo tipo de actos racista dentro y fuera del futbol.

    "Ni haber nacido en un sitio u otro, ni el color de piel hace que seas mejor o peor. Aún queda mucho trabajo que hacer. Es un problema de la sociedad, no solo del fútbol. Hay racismo en todas partes. Lo que importa es cómo te comportas, que pretendas que eres mejor que alguien por algún motivo.

    "Hay que arreglarlo en las escuelas. Que paguen más a los profesores. Ahí es donde lo arreglaremos. En las escuelas, no en el fútbol. Los profesores y los médicos son las personas más importantes en la sociedad, no un entrenador de fútbol", comentó Guardiola.

    ARBELOA PIDE SANCIÓN Y CASTIGO POR PARTE DE LA UEFA

    El entrenador del Real Madrid dejó el asunto en manos de la UEFA y considera que debe existir una sanción y un castigo para el jugador Gianluca Prestianni o para su club Benfica.

    "Está en manos de la UEFA. Son los primeros que llevan haciendo una grandísima lucha contra el racismo los últimos años. La UEFA tiene la oportunidad de demostrar que esa lucha no son solo palabras. Creo que tiene que haber una sanción y un castigo.

    "Hay algo que le he dicho a los jugadores. No hay ningún título ni ninguna victoria que yo pueda conseguir con el Real Madrid que me vaya a hacer sentir más orgulloso de lo que me sentí el pasado martes. Cómo reaccionaron todos los compañeros en el momento, y cómo siguieron jugando, y todas y cada una de las declaraciones posteriores de todos ellos.

    "No hay nada que me haga sentir más orgulloso que ver un equipo unido, que ver un equipo que protege a un compañero, que están así de unidos y que luchan todos juntos".

    Luis EnriqueVinicius Jr.Champions League

