Benfica UEFA suspende a Prestianni tras supuesto caso de racismo contra Vinícius

Gianluca Prestianni fue suspendido de manera provisional por la UEFA tras el supuesto caso de racismo contra Vinícius Jr. y se perderá el partido de vuelta de los Playoffs de Champions League entre el Benfica y el Real Madrid.

El futbolista argentino de 20 años es suspendido en plenas investigaciones de su incidente con Vinícius, quien lo denunció de haberlo llamado “mono” en el duelo de ida disputado el pasado martes en el Estádio Da Luz.

De esta manera, Prestianni no viajará a Madrid con Benfica y José Mourinho no podrá contar con él para la vuelta que se disputará este miércoles 25 de febrero.

Comunicado de la UEFA sobre suspensión de Gianluca Prestianni

"Tras el nombramiento de un inspector de ética y disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las denuncias de comportamiento discriminatorio durante el partido de eliminatoria de la Liga de Campeones de la UEFA 2025/2026 entre el SL Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026, y a petición del EDI con un informe provisional, el Comité de Control, Órgano de Control, Ética y Disciplina (CEDB) de la UEFA ha decidido hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo (1) partido de la competición de clubes de la UEFA para el que, de otro modo, sería elegible, por la presunta infracción del artículo 14 del Reglamento Disciplinario (DR) de la UEFA en relación con un comportamiento discriminatorio."

"Esto se entiende sin perjuicio de cualquier resolución que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan dictar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA".

Se trata de una sanción histórica en busca de erradicar el racismo en el futbol, aunque Prestianni negó haber insultado racialmente a Vinícius. Mientras que Benfica respaldó a su jugador y Real Madrid condenó los hechos.

Kylian Mbappé respaldó a Vinícius asegurando que él mismo escuchó a Prestianni llamarlo “mono” en pleno partido. Las declaraciones del francés hicieron eco y recibió duras críticas, como la de José Luis Chilavert, histórico portero paraguayo, que se metió con su vida personal y preferencias sexuales.

No es la primera vez que Gianluca Prestianni está en vuelto en la polémica. El año pasado se hizo viral por burlarse de la eliminación de México en el Mundial Sub-20 con la canción del Chavo del 8, además de imitar el baile del futbolista mexicano David ‘Chicha’ Sánchez.