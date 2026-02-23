    Benfica

    UEFA suspende a Prestianni tras supuesto caso de racismo contra Vinícius

    El argentino se perderá la vuelta entre Benfica y Real Madrid al ser suspendido de forma temporal.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video UEFA suspende a Prestianni y no jugará ante Real Madrid


    Gianluca Prestianni fue suspendido de manera provisional por la UEFA tras el supuesto caso de racismo contra Vinícius Jr. y se perderá el partido de vuelta de los Playoffs de Champions League entre el Benfica y el Real Madrid.

    PUBLICIDAD

    El futbolista argentino de 20 años es suspendido en plenas investigaciones de su incidente con Vinícius, quien lo denunció de haberlo llamado “mono” en el duelo de ida disputado el pasado martes en el Estádio Da Luz.

    Más sobre UEFA Champions League

    Champions League: Mourinho habla por primera vez tras lo ocurrido en el Benfica vs. Real Madrid
    1 mins

    Champions League: Mourinho habla por primera vez tras lo ocurrido en el Benfica vs. Real Madrid

    UEFA Champions League
    Real Madrid aporta pruebas en caso de racismo contra Vinícius Júnior en Champions
    1 mins

    Real Madrid aporta pruebas en caso de racismo contra Vinícius Júnior en Champions

    UEFA Champions League
    La dura crítica de Chilavert a Mbappé para defender a Prestianni de Vinícius
    1 mins

    La dura crítica de Chilavert a Mbappé para defender a Prestianni de Vinícius

    UEFA Champions League
    Resumen | Bodo vs. Inter: Los noruegos dan la sorpresa a los Nerazzurri
    5:56

    Resumen | Bodo vs. Inter: Los noruegos dan la sorpresa a los Nerazzurri

    UEFA Champions League
    ¡Gol del Bodo! Høgh cierra la pinza y pone el 3-1 en el marcador
    1:23

    ¡Gol del Bodo! Høgh cierra la pinza y pone el 3-1 en el marcador

    UEFA Champions League
    ¡Golazo brutal del Bodo! Los noruegos recuperan la ventaja ante el Inter
    1:18

    ¡Golazo brutal del Bodo! Los noruegos recuperan la ventaja ante el Inter

    UEFA Champions League
    ¡Gol del Inter! La jugada se revisa en el VAR y el gol de Esposito pone el 1-1
    1:37

    ¡Gol del Inter! La jugada se revisa en el VAR y el gol de Esposito pone el 1-1

    UEFA Champions League
    ¡Se salva el Bodo! Darmian estrella su disparo en el poste
    1:15

    ¡Se salva el Bodo! Darmian estrella su disparo en el poste

    UEFA Champions League
    ¡Golazo del Bodo! Los noruegos sorprenden al Inter
    1:26

    ¡Golazo del Bodo! Los noruegos sorprenden al Inter

    UEFA Champions League
    ¡Inicia el partido! Bodo/Glimt vs Inter de Milán Playoffs Champions League
    0:30

    ¡Inicia el partido! Bodo/Glimt vs Inter de Milán Playoffs Champions League

    UEFA Champions League

    De esta manera, Prestianni no viajará a Madrid con Benfica y José Mourinho no podrá contar con él para la vuelta que se disputará este miércoles 25 de febrero.

    Comunicado de la UEFA sobre suspensión de Gianluca Prestianni

    "Tras el nombramiento de un inspector de ética y disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las denuncias de comportamiento discriminatorio durante el partido de eliminatoria de la Liga de Campeones de la UEFA 2025/2026 entre el SL Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026, y a petición del EDI con un informe provisional, el Comité de Control, Órgano de Control, Ética y Disciplina (CEDB) de la UEFA ha decidido hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo (1) partido de la competición de clubes de la UEFA para el que, de otro modo, sería elegible, por la presunta infracción del artículo 14 del Reglamento Disciplinario (DR) de la UEFA en relación con un comportamiento discriminatorio."

    "Esto se entiende sin perjuicio de cualquier resolución que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan dictar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA".

    Se trata de una sanción histórica en busca de erradicar el racismo en el futbol, aunque Prestianni negó haber insultado racialmente a Vinícius. Mientras que Benfica respaldó a su jugador y Real Madrid condenó los hechos.

    PUBLICIDAD

    Kylian Mbappé respaldó a Vinícius asegurando que él mismo escuchó a Prestianni llamarlo “mono” en pleno partido. Las declaraciones del francés hicieron eco y recibió duras críticas, como la de José Luis Chilavert, histórico portero paraguayo, que se metió con su vida personal y preferencias sexuales.

    No es la primera vez que Gianluca Prestianni está en vuelto en la polémica. El año pasado se hizo viral por burlarse de la eliminación de México en el Mundial Sub-20 con la canción del Chavo del 8, además de imitar el baile del futbolista mexicano David ‘Chicha’ Sánchez.

    Video José Mourinho habla del estado del Benfica tras partido ante Real Madrid en Champions League
    Relacionados:
    BenficaReal MadridGianluca PrestianniVinícius Júnior

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX