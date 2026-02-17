Benfica Benfica vs. Real Madrid: Mourinho es expulsado “porque he dio la verdad al árbitro” El director técnico portugués dijo que tras “el gol de otro mundo” de Vinícius Junior, “el partido se acabó” en la ida de Playoffs de la UEFA Champions League.

Benfica no logró replicar el partido final de la Fase de Ligaen el que venció de manera dramática al Real Madrid y que permitió al cuadro lisboeta meterse a zona de Playoffs de la UEFA Champions League y evitó con ello que el conjunto merengue clasificara directo a los Octavos de Final.

Tras el encuentro, José Mourinho, entrenador de las Águilas lusitanas, habló sobre la derrota, el percance por racismo en contra del brasileño del Madrid, Vinícius Júnior, así como de su expulsión y ausencia en el juego de vuelta en la capital española para definir el pase a Octavos.

“En lo deportivo, el equipo más fuerte ha ganado. Nosotros hicimos un gran trabajo. Los primeros 30 minutos dominando y jugando para ganar, pero después la calidad superior del Real Madrid invierte el partido. Hizo un gol de otro mundo y el partido se acabó.

“El problema es que lo extra cancha ha influido en la cancha, el partido se acabó, se acabó. Un gol de Vinicius fantástico, se acabó, se acabó el partido”, dijo con notoria molestia José Mourinho a Hugo Ramírez para TUDN.

Respecto a las versiones que dan tanto Vini Jr. como Gianluca Prestianni, los involucrados en un cruce de declaraciones del cual el brasileño acusa racismo, indicó que ambos dicen cosas diferentes y habló de la doble amarilla que le impedirá estar en la vuelta por parte del árbitro francés François Letexier.

“ La expulsión es porque le he dicho la verdad al árbitro y sabía perfectamente quiénes eran los jugadores del Real Madrid que no podían ver la amarilla, él lo sabía, no ha querido dar amarilla a Carrera y Tchoaumeni y esto es influenciar el segundo partido, él sabe que lo ha hecho y por eso me ha expulsado, porque le he dicho la verdad.

ÁNIMOS CALIENTES TRAS EL BENFICA VS. REAL MADRID

José Mourinho fue claro que tras el gol el partido quedó definido y SL Benfica nada pudo hacer para rescatarlo en territorio lisboeta, por lo que tendrá una segunda oportunidad el próximo miércoles 25 de febrero en el Estadio Bernabéu.