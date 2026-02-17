    Benfica

    Benfica vs. Real Madrid: Mourinho es expulsado “porque he dio la verdad al árbitro”

    El director técnico portugués dijo que tras “el gol de otro mundo” de Vinícius Junior, “el partido se acabó” en la ida de Playoffs de la UEFA Champions League.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video Mourinho no defiende a jugador del Benfica acusado de racismo

    Benfica no logró replicar el partido final de la Fase de Ligaen el que venció de manera dramática al Real Madrid y que permitió al cuadro lisboeta meterse a zona de Playoffs de la UEFA Champions League y evitó con ello que el conjunto merengue clasificara directo a los Octavos de Final.

    PUBLICIDAD

    Más sobre UEFA Champions League

    Mourinho no defiende a jugador del Benfica acusado de racismo
    2:19

    Mourinho no defiende a jugador del Benfica acusado de racismo

    UEFA Champions League
    Courtois sobre racismo en Benfica: “Vini nos dice que el jugador le llama mono”
    1:17

    Courtois sobre racismo en Benfica: “Vini nos dice que el jugador le llama mono”

    UEFA Champions League
    Resumen | Borussia Dortmund domina y gana fácilmente al Atalanta
    5:54

    Resumen | Borussia Dortmund domina y gana fácilmente al Atalanta

    UEFA Champions League
    Resumen | Benfica vs. Real Madrid: Vini le da la ventaja a los merengues
    5:57

    Resumen | Benfica vs. Real Madrid: Vini le da la ventaja a los merengues

    UEFA Champions League
    ¡Atalanta falla la más clara del partido vs. Dortmund!
    1:16

    ¡Atalanta falla la más clara del partido vs. Dortmund!

    UEFA Champions League
    ¡Otamendi se burla de Vini y le muestra su tatuaje de la Copa del Mundo!
    0:45

    ¡Otamendi se burla de Vini y le muestra su tatuaje de la Copa del Mundo!

    UEFA Champions League
    ¿Era penal? Se arma la polémica en el Borussia Dortmund vs. Atalanta
    1:17

    ¿Era penal? Se arma la polémica en el Borussia Dortmund vs. Atalanta

    UEFA Champions League
    ¡Tarjeta roja a Mourinho! El técnico del Benfica reclamaba la expulsión de Vini
    1:16

    ¡Tarjeta roja a Mourinho! El técnico del Benfica reclamaba la expulsión de Vini

    UEFA Champions League
    ¡No te lo creo! El golazo que Brandt se pierde de forma monumental
    1:15

    ¡No te lo creo! El golazo que Brandt se pierde de forma monumental

    UEFA Champions League
    ¡Increíble atajada de Trubin! Vini dispara pero el arquero evita el segundo
    1:16

    ¡Increíble atajada de Trubin! Vini dispara pero el arquero evita el segundo

    UEFA Champions League

    Tras el encuentro, José Mourinho, entrenador de las Águilas lusitanas, habló sobre la derrota, el percance por racismo en contra del brasileño del Madrid, Vinícius Júnior, así como de su expulsión y ausencia en el juego de vuelta en la capital española para definir el pase a Octavos.

    “En lo deportivo, el equipo más fuerte ha ganado. Nosotros hicimos un gran trabajo. Los primeros 30 minutos dominando y jugando para ganar, pero después la calidad superior del Real Madrid invierte el partido. Hizo un gol de otro mundo y el partido se acabó.

    “El problema es que lo extra cancha ha influido en la cancha, el partido se acabó, se acabó. Un gol de Vinicius fantástico, se acabó, se acabó el partido”, dijo con notoria molestia José Mourinho a Hugo Ramírez para TUDN.

    Respecto a las versiones que dan tanto Vini Jr. como Gianluca Prestianni, los involucrados en un cruce de declaraciones del cual el brasileño acusa racismo, indicó que ambos dicen cosas diferentes y habló de la doble amarilla que le impedirá estar en la vuelta por parte del árbitro francés François Letexier.

    La expulsión es porque le he dicho la verdad al árbitro y sabía perfectamente quiénes eran los jugadores del Real Madrid que no podían ver la amarilla, él lo sabía, no ha querido dar amarilla a Carrera y Tchoaumeni y esto es influenciar el segundo partido, él sabe que lo ha hecho y por eso me ha expulsado, porque le he dicho la verdad.

    ÁNIMOS CALIENTES TRAS EL BENFICA VS. REAL MADRID

    José Mourinho fue claro que tras el gol el partido quedó definido y SL Benfica nada pudo hacer para rescatarlo en territorio lisboeta, por lo que tendrá una segunda oportunidad el próximo miércoles 25 de febrero en el Estadio Bernabéu.

    “No te sé qué decir, partido de altísimo nivel, hasta el gol después se acabó. No (estará en la banca para la vuelta con Benfica), voy como espectador, no puedo trabajar”, indicó José Mourinho a Hugo Ramírez para TUDN.

    Relacionados:
    BenficaReal MadridJosé Mario dos Santos Mourinho