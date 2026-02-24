Champions League Bayer Leverkusen vs. Olympiacos el partidazo de Playoffs Vuelta de la UEFA Champions League: hora y cómo no perdértelo El partido se juega este 24 de febrero en el BayArena, con transmisión por los canales disponibles.

Este martes 24 de febrero Bayer Leverkusen recibirá al Olympiacos en el BayArena para el partido de vuelta de los Playoffs de la UEFA Champions League.

En el encuentro de ida, el equipo alemán logró una victoria contundente por 0-2 en Grecia, lo que le otorga una ventaja significativa en esta eliminatoria a doble partido.

Bayer Leverkusen ha mostrado un rendimiento sólido en sus últimos encuentros, mientras que Olympiacos buscará revertir la situación y superar la desventaja en su visita a Alemania.

Con el resultado del partido de ida en mente, Olympiacos necesita marcar al menos dos goles para igualar la eliminatoria y forzar una prórroga, ya que la regla del valor doble de los goles fuera de casa ya no está en vigor.

Por su parte, Bayer Leverkusen intentará mantener su ventaja y asegurar su lugar en la siguiente ronda de la competición. Para conocer cómo y dónde se televisa este importante enfrentamiento, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER BAYER LEVERKUSEN VS. OLYMPIACOS DE PLAYOFFS VUELTA DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Bayer Leverkusen buscará aprovechar su ventaja en casa para asegurar su pase a la siguiente ronda, mientras que el Olympiacos intentará revertir la situación y sorprender a su rival. Ambos equipos llegan con la necesidad de demostrar su capacidad ofensiva y defensiva en este decisivo encuentro.

El conjunto de las aspirinas sólo necesita del empate para clasificar, incluso si pierde por diferencia de un gol lo hace. Olympiacos lo tiene más complicado y está obligado a ganar por tres o más goles de diferencia; si empatan en el global habrá tiempos extra y de ser necesario penales.

Cuándo es el Bayer Leverkusen vs. Olympiacos : el juego es este martes 24 de febrero en el BayArena de Leverkusen.

: el juego es este martes 24 de febrero en el BayArena de Leverkusen. A qué hora es el Bayer Leverkusen vs. Olympiacos : el partido inicia en México a las 14:00 horas; en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 14:00 horas; en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico. Dónde ver el Bayer Leverkusen vs. Olympiacos: El partido se podrá seguir en Estados Unidos a través de ViX.