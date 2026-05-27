Champions League Willian Pacho no considera que algún juego se repita y menos en Champions League EL defensa del Paris Saint-Germain destaca la confianza que tiene en sus compañeros para defender impecable.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video París Saint-Germain vs. Arsenal | Horario y dónde ver la Final de la UEFA Champions League

El próximo sábado será la Gran Final de la Champions League, se enfrentarán el Arsenal y el Paris Saint-Germain, en Budapest, Hungría.

Ambos equipos ya están concentrados y se mantienen entrenando para el gran encuentro. Uno de los protagonistas, Willian Pacho habló con TUDN y aseguró que esta final no será igual a los últimos enfrentamientos que se dieron entre ambas escuadras.

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“Si, bueno, Arsenal viene haciendo las cosas muy bien, creo que cada temporada es distinta, este juego es distinto y creo que será diferente a la final pasada. Primero es una final en la que se miden los detalles, y nosotros hay que prepararnos bien, físicamente bien, mentalmente bien y estar dispuesto del profe para las indicaciones que nos pida para el juego”.

Pacho, defensa del PSG sabe de la peligrosidad del conjunto inglés, pero confía plenamente en el trabajo defensivo de cada línea que tienen los parisinos.

"Yo siempre me siento en confianza cuando mis compañeros están cerca de mí, cuando lo veo a Maqui está al lado mío, eso me genera confianza para defender muy bien y la ayuda que tengo de ellos, entonces eso es un plus más porque tenemos un equipo que defiende muy bien también, el de Arsenal, tiene un gran equipo defensivamente, pero nosotros colectivamente tenemos una línea muy defensiva los atacantes, los medios ayudan en eso, eso genera tranquilidad".

En la historia de enfrentamientos entre ambas escuadras, el Arsenal tiene la ventaja por una victoria más por dos del PSG y dos empates.