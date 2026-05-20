Champions League PSG vs. Arsenal: Luis Enrique habla del peso de Dembélé en la Final de Champions League El director técnico del PSG destacó el trabajo de Ousmane en el campo de juego y calificó a Mikel Arteta como un líder que con el tiempo ha mejorado.

Video Luis Enrique señala que va ante rival top y destaca el valor de Dembélé

Luis Enrique, director técnico del PSG, habló en conferencia de prensa de cara a la Final de la UEFA Champions League el próximo sábado 30 de mayo donde enfrentarán al Arsenal en el Puskás Arena de Budapest, Hungría.

El estratega español habló del peso y el valor del francés Ousmane Dembélé para tratar de conquistar su segundo título de la Copa de Europa frente al campeón de la Premier League, Arsenal, de quien también elogió el crecimiento que ha tenido su compatriota Mikel Arteta.

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“ La mentalidad de Ousmane es así, tiene que trabajar, nos ayuda en todos los aspectos y nos ayuda a defender. Hablamos siempre de los atacantes que anotan goles, pero lo que hacen en la línea defensiva.

“No podemos olvidar que un equipo que no tiene el balón tiene que defender y eso es importante. Es lo mismo que en el basquetbol, debes hacer lo mismo. Muestra su capacidad con y sin balón”, destacó Luis Enique en conferencia de prensa.

MIKEL ARTETA Y SU ASCENSO CON ARSENAL HASTA SER CAMPEÓN EN LA PREMIER LEAGUE

Luis Enrique destacó la forma en la que Mikel Arteta ha llevado al Arsenal a ganar la Premier Lague de Inglaterra por primera vez en 22 años y después de algunos intentos en los que dejaba escapar el campeonato en la recta final de la campaña.

“Si miras las estadísticas ahí ves a Arteta, es un entrenador líder que desde cogió al Arsenal ha cambiado la mentalidad de un equipo. Ahora vuelve a ser competitivo y ha ido mejorando su nivel. La viva imagen y semejanza de lo que era Arteta como jugador.

“No hemos ganado la posesión de balón cada vez que nos enfrentamos. Sin balón es el mejor equipo en Europa, claramente. Es un equipo top. El año pasado tuvieron méritos para estar ahí pero les ganamos. Han hecho méritos y han tenido buenos maestros como Pep Guardiola en el City.