Paris Saint-Germain Final Champions League: ¿Cuántas Champions League ha ganado PSG? El equipo parisino tiene este historial en su palmarés de la UEFA Champions League, previo a su enfrentamiento ante el Arsenal el 30 de mayo en Budapest, Hungría.

Video PSG vs. Arsenal: ¿Cuántas Champions League ha ganado Paris Saint-Germain en su historia?

Para la Final de la Champions League 2025-2026, el Paris Saint-Germain de la Ligue 1 de Francia enfrentará al Arsenal de la Premier League de Inglaterra en busca del bicampeonato del torneo de la UEFA.

El cuadro parisino han sido un constante de las estancias finales de este torneo durante la presente década, por lo que sabe cómo manejar estos partidos y llevarse la victoria.

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LOS TÍTULOS DE PSG EN LA CHAMPIONS LEAGUE

A pesar de que el PSG es el equipo más ganador de la Ligue 1 de Francia al sumar 14 títulos, cuatro más que su más cercano perseguidor el Saint-Étienne, en el plano internacional las cosas no han sido similares.

En esta edición 2025-2026 será la tercera ocasión en que el PSG llegue a una final de la UEFA Champions League, ya que anteriormente lo hizo en la edición del 2019-2020, donde cayó 1-0 ante el Bayern Munich de la Bundesliga de Alemania y también participó en el juego por el título de la 2024-2025.

Fue precisamente en la Final del año pasado en la que el Paris Saint-Germain levantó su primer y único título de la UEFA Champions League, cuando se impuso por goleada de 5-0 al Inter de Milán de la Serie A de Italia, con goles de Hakimi, D. Doué (2), Kvaratskhelia y Mayulu.

TÍTULOS INTERNACIONALES DEL PSG

El Paris Saint-Germain tuvo un gran 2025 donde ganó casi todo lo que disputó, ya que aparte de la Ligue 1 y la Champions League, también se coronó en la Liga de Campeones de la UEFA, en la Supercopa de Europa y fue subcampeón de la Copa Mundial de Clubes.