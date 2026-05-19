    Premier League

    ¡Arsenal campeón! City empata con Bournemouth y se corona 22 años después

    Los Gunners se coronan en la liga de Inglaterra tras más de dos décadas para sumar su título 14.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Arsenal es campeón de la Premier League tras 22 años de sequía

    Arsenal es campeón de la Premier League 2025-26 tras 22 años sin ganar un título de la liga de Inglaterra, gracias al empate 1-1 de Manchester City ante Bournemouth este martes 19 de mayo.

    Los Gunners aventajan con cuatro puntos a los Citizens a falta de solo un partido por jugar, con 82 puntos por 78 de los dirigidos por Pep Guardiola que apunta a salir del club al final de la temporada.

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    La sequía del Arsenal en la Premier League


    El Arsenal no era campeón de la liga de Inglaterra desde la temporada 2003-04, la cual ganó de forma invicta sin perder ni un partido a lo largo de las 38 jornadas, hecho que nadie ha igualado en la historia.

    Con este campeonato, son 14 ligas que han ganado los de Londres, el cuarto en la era Premier League, y el resto bajo la denominación de la Primera División de Inglaterra.

    Estos son los títulos del Arsenal de liga en su historia: 1930-31, 1932-33, 1933-34, 1934-35, 1947-48, 1952-53, 1970-71, 1988-89, 1990-91, 1997-98, 2001-02, 2003-04 y 2025-26.

    Arsenal apunta al doblete


    Tras la consecución de la Premier League, el Arsenal busca el doblete con la Champions League ante PSG el próximo 30 de mayo en Hungría.

    Los ingleses jugarán su segunda Final de su historia ante los galos en Budapest, con la firme intención de conseguir su primer título de la Liga de Campeones.

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