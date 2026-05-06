Paris Saint-Germain Definida la Final de la UEFA Champions League: PSG vs. Arsenal Será un partido inédito en la cancha del Puskás Aréna de Budapest, Hungría, a disputarse a finales de mayo.

Video Resumen | Arsenal vs. Atlético de Madrid: Los Gunners se clasifican a la final

El partido PSG vs. Arsenal quedó definido como la Final de la UEFA Champions League 2025-2026 luego de que el cuadro parisino se sumara a los Gunners tras superar las Semifinales este miércoles.

Arsenal clasificó a la Final luego de un triunfo cerrado por 2-1 en el global frente al Atlético de Madrid en una Semifinal definida en Londres, Inglaterra, luego de que en la ida empataran 1-1 en la capital española.

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Paris Saint-Germain (PSG), por su parte, clasificó tras empatar 1-1 al Bayern Múnich en la Semifinal de vuelta en Alemania, global de 5-6 tras el trepidante juego de ida en Francia que acabó con triunfo local de 5-4.

FINAL INÉDITA DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE ENTRE PSG Y ARSENAL

Ninguno de estos equipos se había encontrado en el juego decisivo de la Copa de Europa entre sí, los Gunners llega a su segunda Final en su historia luego de la que perdió en la campaña 2005-2006 frente al FC Barcelona.

Por su parte, PSG jugará su tercera Final de la UEFA Champions League; perdió la primera en la temporada 2019-2020 cuando cayeron ante Bayern Múnich; en la 2024-2025 volvió y esta vez ganó con contundencia; pizarra de 5-0 sobre el Inter de Milán.