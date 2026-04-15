Champions League Atlético de Madrid se burla del Barcelona con memes en redes sociales El cuadro colchonero realizó posteos en cuentas oficiales para bromear sobre su pase a Semifinales.

Video Champions League: Atlético de Madrid se burla del Barcelona en las redes sociales

Atlético de Madrid eliminó al Barcelona en la Vuelta de Cuartos de final de la UEFA Champions League y usó memes para burlarse del club catalán.

A través de las redes sociales se han generado varios posteos de parte del cuadro colchonero en relación a su pase a las Semifinales de la Liga de Campeones ante los blaugranas.

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Los memes del Atlético de Madrid al Barcelona



Desde hace ya algunas semanas, se ha generado polémica por las publicaciones entre cuentas de uno u otro club, así como de jugadores, pero tras el pase a la siguiente ronda, el Atlético de Madrid no ha cesado en burlarse.

Aunque ha optado por el humor para responder de manera indirecta al Barcelona, hay tres posteos que llamaron la atención por la parcialidad colchonera en las últimas.



El primer meme fue una serie de fotografías de jugadores con lentes de Marcos Llorente, esto como burla a las palabras de Lamine Yamal de querer emular a LeBron James con una remontada en las NBA Final de Cleveland Cavaliers ante Golden State Warriors.

El segundo meme es el de un león corriendo sobre un bus turístico en plena sabana, pero que, tras arrancarle la melena, se convierte en un dócil perrito. El CM del club rojiblanco ha colocado los escudos de ambos equipos en el video y con el texto de "Dame un grrr"

Por último, el tercer meme es en referencia a las críticas del Barcelona sobre el cesped de su estadio al considerlo crecido y subir una foto del campo con la leyenda: "Nos encanta el olor a césped recién cortado por la mañana".