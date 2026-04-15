    Champions League

    Atlético de Madrid se burla del Barcelona con memes en redes sociales

    El cuadro colchonero realizó posteos en cuentas oficiales para bromear sobre su pase a Semifinales.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Champions League: Atlético de Madrid se burla del Barcelona en las redes sociales

    Atlético de Madrid eliminó al Barcelona en la Vuelta de Cuartos de final de la UEFA Champions League y usó memes para burlarse del club catalán.

    A través de las redes sociales se han generado varios posteos de parte del cuadro colchonero en relación a su pase a las Semifinales de la Liga de Campeones ante los blaugranas.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Champions League

    Joan Laporta explota por el arbitraje contra el Barcelona en Champions League
    2 mins

    Joan Laporta explota por el arbitraje contra el Barcelona en Champions League

    UEFA Champions League
    Lamine Yamal da emotivo mensaje con promesa incluida en el Barcelona
    2 mins

    Lamine Yamal da emotivo mensaje con promesa incluida en el Barcelona

    UEFA Champions League
    Horario y dónde ver Bayern Múnich vs. Real Madrid, Vuelta de Cuartos de Final de Champions League
    2 mins

    Horario y dónde ver Bayern Múnich vs. Real Madrid, Vuelta de Cuartos de Final de Champions League

    UEFA Champions League
    Horario y dónde ver Arsenal vs. Sporting Lisboa, Vuelta de Cuartos de Final de Champions
    1 mins

    Horario y dónde ver Arsenal vs. Sporting Lisboa, Vuelta de Cuartos de Final de Champions

    UEFA Champions League
    Arbeloa advierte que Real Madrid puede dar la remontada al Bayern Múnich en casa
    1 mins

    Arbeloa advierte que Real Madrid puede dar la remontada al Bayern Múnich en casa

    UEFA Champions League
    Obed Vargas rompe sequía de 11 años sin mexicanos en Semifinales de Champions League
    1 mins

    Obed Vargas rompe sequía de 11 años sin mexicanos en Semifinales de Champions League

    UEFA Champions League
    Marcos Llorente resalta dominio de Atlético de Madrid ante Barcelona
    1 mins

    Marcos Llorente resalta dominio de Atlético de Madrid ante Barcelona

    UEFA Champions League
    PSG sigue su camino rumbo al bicampeonato de la UEFA Champions League
    3 mins

    PSG sigue su camino rumbo al bicampeonato de la UEFA Champions League

    UEFA Champions League
    Manuel Neuer apela a la localía para imponerse al Real Madrid en Champions
    2 mins

    Manuel Neuer apela a la localía para imponerse al Real Madrid en Champions

    UEFA Champions League
    Obed convocado por Atlético para el juego ante el Barcelona de Champions
    1 mins

    Obed convocado por Atlético para el juego ante el Barcelona de Champions

    UEFA Champions League

    Los memes del Atlético de Madrid al Barcelona


    Desde hace ya algunas semanas, se ha generado polémica por las publicaciones entre cuentas de uno u otro club, así como de jugadores, pero tras el pase a la siguiente ronda, el Atlético de Madrid no ha cesado en burlarse.

    Aunque ha optado por el humor para responder de manera indirecta al Barcelona, hay tres posteos que llamaron la atención por la parcialidad colchonera en las últimas.

    Notas Relacionadas

    Joan Laporta explota por el arbitraje contra el Barcelona en Champions League

    Joan Laporta explota por el arbitraje contra el Barcelona en Champions League

    UEFA Champions League
    2 min


    El primer meme fue una serie de fotografías de jugadores con lentes de Marcos Llorente, esto como burla a las palabras de Lamine Yamal de querer emular a LeBron James con una remontada en las NBA Final de Cleveland Cavaliers ante Golden State Warriors.

    El segundo meme es el de un león corriendo sobre un bus turístico en plena sabana, pero que, tras arrancarle la melena, se convierte en un dócil perrito. El CM del club rojiblanco ha colocado los escudos de ambos equipos en el video y con el texto de "Dame un grrr"

    Por último, el tercer meme es en referencia a las críticas del Barcelona sobre el cesped de su estadio al considerlo crecido y subir una foto del campo con la leyenda: "Nos encanta el olor a césped recién cortado por la mañana".

    Video Champions League: Joan Laporta califica de vergüenza el arbitraje contra Barcelona
    Relacionados:
    Champions LeagueAtlético de MadridFC Barcelona

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: ¿Quieres ser...mi novia?
    Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
    LALOLA
    Gratis
    El candidato honesto
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX