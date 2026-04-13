Barcelona Lamine Yamal cambia su foto de perfil por la de LeBron James y se inspira previo a CL Luego de haber ganado el Derbi catalán, el jugador del Barcelona hizo un cambio en sus redes sociales con mensaje oculto de cara a la Champions League.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video ¡Se encomienda a LeBron! Lamine Yamal quiere repetir su hazaña

Luego de haber derrotado al Espanyol en el Derbi catalán, el jugador del Barcelona Lamine Yamal ya se puso a pensar en su partido de media semana en la Champions League ante Atlético de Madrid en donde los blaugranas están abajo en el marcador global por 2-0.

Y es que previo a este partido encontró algo de motivación en el basquetbol, pues así lo demostró en sus redes sociales donde realizó un cambio con un significado de motivación para él y quizás también para sus compañeros de equipo.

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LAMINE YAMAL PONE A LEBRON JAMES COMO FOTO DE PERFIL

En su cuenta de Instagram, Yamal cambió su foto de perfil por la del basquetbolista estadounidense Lebron James en la que aparece levantando el trofeo de campeón en el 2016.

Esto se debe a que en esas finales de la NBA de esa temporada los Cleveland Cavaliers estuvieron abajo en la serie por 3-1, pero lograron hacer una voltereta histórica para ganar 4-3 y con ello sumar el ansiado título.