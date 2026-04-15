Champions League Joan Laporta explota por el arbitraje contra el Barcelona en Champions League El presidente electo del cuadro culé enumeró cuáles fueron las fallas bajo su propia perspectiva.

Video Champions League: Joan Laporta califica de vergüenza el arbitraje contra Barcelona

Joan Laporta explotó ante el arbitraje en la eliminación del Barcelona ante Atlético de Madrid en la UEFA Champions League al calificarlo como "una vergüenza".

Este miércoles, a menos de 24 horas de la catástrofe blaugrana en Europa, el presidente electo del club ha salida a dar la cara para dar unas palabras que seguramente la UEFA no tomará nada bien.

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"El arbitraje de ayer, tanto sobre el terreno de juego como desde el VAR, fue una vergüenza. Lo que ocurrió no es admisible, y menos aún que vuelva a repetirse. Las decisiones tomadas perjudicaron gravemente los intereses del Barça. Es algo intolerable.

Joan Laporta explota contra el arbitraje en Champions League



Joan Laporta enumeró una a una las acciones que, a su juicio, perjudicaron al Barcelona y le causaron indignación, como la acción contra Fermín López de Juan Musso, así como la expulsión a Eric García.

"Nos expulsaron a un jugador en una acción en la que Koundé podía llegar perfectamente al balón; no era el último hombre. El árbitro señaló amarilla, que era lo que correspondía, pero el VAR le hizo rectificar en otra decisión equivocada.

"El gol de Ferran Torres era válido, el penalti sobre Dani Olmo era claro, y la acción sobre Fermín, valoradla como queráis, pero es intolerable. Le abrieron completamente el labio superior y tuvo que ser atendido y suturado, sufriendo muchísimo, y ni siquiera se señaló falta ni se mostró tarjeta. No es admisible", añadió Laporta.

Las declaraciones de Laporta a los medios se dan precisamente después del mensaje de Lamine Yamal a todo el barcelonismo, esto a través de las redes sociales.

Laporta: "Decir que los árbitros favorecen al Barça es de sinvergüenzas"



Laporta confirmó que Rafael Yuste, quien funge actualmente como presidente del Barcelona, le ha trasladado que el club catalán volverá a realizar "una queja formal" a la UEFA, después de que la primera fuese desestimada por "inadmisible".

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"Decir que los árbitros favorecen al Barça es de sinvergüenzas. Solo tienen que mirar esta eliminatoria de Champions. Es una vergüenza, no se lo cree nadie. La verdad es que, si conseguimos ganar esta Liga, sería una competición muy trabajada. Y, sumada a la del año pasado, serían dos Ligas consecutivas. Ahora tenemos que centrarnos en eso".