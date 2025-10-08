    Mundial Sub-20

    Así marcha la rehabilitación de Mateo Levy rumbo a los Cuartos de Final

    El futbolista de Cruz Azul va por buen camino en su recuperación tras una conmoción que sufrió durante el Mundial Sub-20.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Tensión por el mexicano Mateo Levy en el Mundial Sub-20

    Mateo Levy se recupera satisfactoriamente tras una conmoción que sufrió durante el partido México vs. Marruecos en la tercera jornada de la Fase de Grupos del Mundial Sub-20 Chile 2025 en la que sólo participó 33 minutos antes de salir de cambio para cumplir con el protocolo de conmociones.

    El también futbolista de Cruz Azul fue llevado a un hospital para ser evaluado, no se diagnosticó con complicaciones médicas tras un fuerte golpe con el marroquí Naïm Byar en el primer tiempo que lo dejó inconsciente e inhabilitado para continuar.

    Para salvaguardar su estado de salud no fue considerado para el partido de Octavos de Final del Mundial Sub-20 donde México superó a la anfitriona Chile, por lo que ahora puede ser considerado para el juego de Cuartos de Final.

    “Hoy volvió a hacer trabajos intensos y estuvo al 100 por ciento. A partir de mañana se reintegra paulatinamente con el resto del grupo y el sábado se decidirá si sale a la banca o no. Posibilidad de tener plantilla completa para Cuartos de Final”, indicó Adrián Esparza para TUDN.

    Mateo Levy es una de las jóvenes promesas de la Selección Mexicana y del futbol mexicano, con Cruz Azul ha tenido pocos minutos pero su calidad futbolística no está en duda; con La Máquina suma cinco juegos disputados en la Liga MX Apertura 2025 para un total de 34 minutos.

    Será decisión del director técnico Eduardo Arce si utiliza o no a Mateo Levy para el juego ante Argentina o Nigeria por los Cuartos de Final del Mundial Sub-20, y lo hará el mismo sábado, luego de superar los Octavos de Final con doblete de Hugo Camberos y una nueva actuación sublime de Gilberto Mora, quien superó las burlas y hostilidades del país anfitrión.

    Relacionados:
    Mundial Sub-20Selección Mexicana Sub-20Selección Mexicana

