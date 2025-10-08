Así marcha la rehabilitación de Mateo Levy rumbo a los Cuartos de Final

Mateo Levy se recupera satisfactoriamente tras una conmoción que sufrió durante el partido México vs. Marruecos en la tercera jornada de la Fase de Grupos del Mundial Sub-20 Chile 2025 en la que sólo participó 33 minutos antes de salir de cambio para cumplir con el protocolo de conmociones.

El también futbolista de Cruz Azul fue llevado a un hospital para ser evaluado, no se diagnosticó con complicaciones médicas tras un fuerte golpe con el marroquí Naïm Byar en el primer tiempo que lo dejó inconsciente e inhabilitado para continuar.

“Hoy volvió a hacer trabajos intensos y estuvo al 100 por ciento. A partir de mañana se reintegra paulatinamente con el resto del grupo y el sábado se decidirá si sale a la banca o no. Posibilidad de tener plantilla completa para Cuartos de Final”, indicó Adrián Esparza para TUDN.

Mateo Levy es una de las jóvenes promesas de la Selección Mexicana y del futbol mexicano, con Cruz Azul ha tenido pocos minutos pero su calidad futbolística no está en duda; con La Máquina suma cinco juegos disputados en la Liga MX Apertura 2025 para un total de 34 minutos.