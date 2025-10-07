Cuándo es el partido de México en Cuartos de Final del Mundial Sub-20
La Selección Mexicana que dirige Eduardo Arce se instaló en la siguiente ronda decisiva y espera rival.
La Selección Mexicana clasificó a los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 Chile 2025 luego de eliminar de manera contundente al combinado anfitrión en los Octavos de Final en Valparaíso y a la espera de conocer quién será su siguiente rival.
México vuelve a unos Cuartos de Final desde la edición de Corea del Sur 2017 cuando enfrentó a Inglaterra y por la cual fue eliminada con solitario gol de Dominic Solanke, actual jugador del Tottenham.
Esta vez el Tricolor que dirige Eduardo Arce y que tiene a Gilberto Mora como estrella no se medirá a un combinado europeo, pues espera rival del ganador del partido ntre Argentina y Nigeria que se juega este miércoles.
¿CUÁNDO ES EL PARTIDO DE CUARTOS DE FINAL DE MÉXICO EN EL MUNDIAL SUB-20?
La Selección Mexicana juvenil se medirá a Argentina o Nigeria en la siguiente ronda del Mundial Sub-20 Chile 2025 y lo hará este sábado 11 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago a las 17:00 horas tiempo del Centro de México, 19:00 horas tiempo del Este.
En caso de que México continúe avante en el torneo se medirá al ganador de Cuartos de Final de la llave en la que ya está clasificado España y donde espera rival entre Colombia y Sudáfrica y a disputarse el 15 de octubre.