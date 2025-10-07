Cuándo es el partido de México en Cuartos de Final del Mundial Sub-20

Video Resumen | México Sub-20 golea y avanza a los Cuartos de Final del Mundial

La Selección Mexicana clasificó a los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 Chile 2025 luego de eliminar de manera contundente al combinado anfitrión en los Octavos de Final en Valparaíso y a la espera de conocer quién será su siguiente rival.

México vuelve a unos Cuartos de Final desde la edición de Corea del Sur 2017 cuando enfrentó a Inglaterra y por la cual fue eliminada con solitario gol de Dominic Solanke, actual jugador del Tottenham.

Esta vez el Tricolor que dirige Eduardo Arce y que tiene a Gilberto Mora como estrella no se medirá a un combinado europeo, pues espera rival del ganador del partido ntre Argentina y Nigeria que se juega este miércoles.

¿CUÁNDO ES EL PARTIDO DE CUARTOS DE FINAL DE MÉXICO EN EL MUNDIAL SUB-20?

La Selección Mexicana juvenil se medirá a Argentina o Nigeria en la siguiente ronda del Mundial Sub-20 Chile 2025 y lo hará este sábado 11 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago a las 17:00 horas tiempo del Centro de México, 19:00 horas tiempo del Este.