Marruecos vs. Francia ofrecieron futbol gratis en las Semifinales del Mundial Sub-20 Chile 2025 tras irse a los tiempos extra luego de empatar 1-1 en tiempo regular y llevar el encuentro hasta la muerte súbita en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Yassir Zabiri tenía la oportunidad de hacerse presente con un gol en la Copa del Mundo de la FIFA Sub-20, pero falló el penal al minuto 32 tras estrellar el disparo al poste, aunque para su suerte el balón pegó en el portero francés Lisandru Olmeta para el 1-0 con autogol.

PUBLICIDAD

Fue hasta el segundo tiempo que la Selección de Francia reaccionó y emparejó el marcador Lucas Michal al minuto 59 a pase de Dabo, quien tenía poco más de 10 minutos en la cancha tras ingresar de cambio.

El portero del AS Mónaco, Yanis Benchaouch debió salir de cambio tras el empate, su lugar lo ocupó Ibrahim Gomis, quien mantuvo el arco en cero pero salió de cambio para los penales y así dar lugar al tercer guardameta Hakim Mesbahi, quien lució el acordeón en su cilindro para atajar el último disparo francés cobrado por Djylian N'Guessan.

Tras ello, Marruecos avanzó por primera vez en su historia a una Final del Mundial Sub-20 para superar el mejor papel que había hecho en este torneo cuando se quedó en Semifinales en 2005 y perder el juego por el Tercer Lugar ante Brasil.

Asimismo, fue una ‘revancha deportiva’ luego de que eliminó a Francia, país que echó al combinado marroquín mayor en el Mundial Qatar 2022 cuando la sorpresiva Marruecos se convirtió en un auténtico ‘caballo negro’ y llegó hasta Semifinales, pero quedó cuarta tras caer en el juego por el Tercer Lugar ante Croacia.

Francia, por su parte, no alcanzó su segunda Final en un Mundial Sub-20, lo hizo en Turquía 2013 cuando salió campeón luego de vencer en penales a Uruguay; ahora buscará ganar el juego por el Tercer Lugar el próximo domingo, partido que disputó en Colombia 2011 cuando cayó ante México.

Así fue la serie de penales, en la que Marruecos comenzó a cobrar:

Younes El Bahraoui, ANOTÓ

Lucas Michal, ANOTÓ

PUBLICIDAD

Ilias Boumassaoudi, ANOTÓ

Gady Beyuku, AL POSTE

Yassir Zabiri, ANOTÓ

Elyaz Zidane, ANOTÓ

Mohammed Hamony, ATAJÓ Lisandru Olmeta

Gabin Bernardeau, ANOTÓ

Saad El Haddad, ANOTÓ

Moustapha Dabo, ANOTÓ