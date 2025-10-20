Yassir Zabiri, jugador de la Selección de Marruecos Sub-20 y quien marcó los dos goles en la final del Mundial Sub-20, no se guardó nada al ser entrevistado por los medios de comunicación.

El joven futbolista del Famalicao de Portugal, aprovechó el micrófono para decir, "Lo dijimos antes del Mundial, no tenemos miedo de nadie. Hablaron mucho antes del partido, y nos los hemos comido".

PUBLICIDAD

Zabiri fue el autor de los dos goles del partido final del Mundial Sub-20 entre Marruecos y Argentina, duelo del que los sudamericanos salieron entre lágrimas y con tristeza.

Desde el domingo por la tarde se ha desatado la polémica, ya que los argentinos salieron en redes sociales a quejarse de la forma en la que festejaron los marroquíes, pero muchos internautas les respondieron con lo que ellos hicieron en diferentes ocasiones, como cuando se burlaron de México en el vestidor.

De la misma forma lo hicieron tras la victoria sobre Colombia, luego de vencerlos en las semifinales del Mundial por la mínima diferencia.

Yassir Zabiri tiene de ídolo a Lionel Messi

Lo curioso es que el joven Yassir Zabiri tiene como ídolo a un argentino y no a cualquiera, sino al más grande de los últimos años.

En una dinámica en redes sociales le hicieron elegir entre varios futbolistas, iniciaron con Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, el se decantó por el argentino y de ahí no lo soltó, pasaron rivales como Maradona, Pelé, Ronaldo Nazario, Ronaldinho y hasta Achraf Hakimi estrella marroquí del momento.