Video ¡No perdonan una! La nueva burla de Argentina Sub-20 para Colombia

Argentina avanzó a la Final del Mundial Sub-20 ante Marruecos este domingo y en los festejos no olvidaron mandar un mensaje de burla en redes sociales.

La Albiceleste derrotó 1-0 a Colombia en las Semifinales y los videos de los jugadores contenían la canción famosa que se compuso para el combinado cafetero.

PUBLICIDAD

Igual como pasó con México que recibió burlas de Argentina tras dejarlos fuera de los Cuartos de Final, los colombianos fueron ahora el objetivo de los pibes argentinos.

EL RITMO QUE NOS UNE, LA CANCIÓN DE LA SELECCIÓN DE COLOMBIA



Cabe recordar que la canción 'El ritmo que nos une' de Ryan Castro y SOG, cuenta con colaboraciones de jugadores de la Selección de Colombia como Luis Díaz.

En el video musical, salen varios jugadores del cuadro sudamericano, donde destaca la presencia de James Rodríguez, actual jugador de León.

La canción tiene poco más de un año que se lanzó y en la plataforma de Youtube cuenta con 148 millones de visualizaciones.