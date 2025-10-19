Video Ojo a lo que hizo Messi al ver que Argentina Sub-20 perdió vs. Marruecos

Después de que Argentina no lograra conseguir un nuevo título del mundo en la categoría sub-20 al caer ante Marruecos en la Final, Lionel Messi sorprendió a los jugadores argentinos con un emotivo mensaje.

A través de su cuenta de Instagram, el astro argentino aplaudió el buen torneo que dio la Albiceleste y les pidió a los juveniles levantar la cabeza.

“ Cabeza en alto muchachos. Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la copa nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver como defendieron la celeste y blanca con el corazón”, escribió Messi.

Lionel Messi ya había mostrado su apoyo a la selección sub-20 tras las victorias sobre México y Colombia en Cuartos de Final y Semifinales respectivamente.

Cabe destacar que Lionel Messi y Argentina ganaron el Mundial Sub-20 del 2005 que se disputó en los Países Bajos y actualmente la Albiceleste es el máximo ganador de la categoría con seis títulos.