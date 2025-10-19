    Argentina

    Lo que hizo Lionel Messi tras la derrota de Argentina vs. Marruecos en el Mundial Sub-20

    Los pibes nunca se imaginaron que así los sorprendería Leo después de perder la final del torneo

    Después de que Argentina no lograra conseguir un nuevo título del mundo en la categoría sub-20 al caer ante Marruecos en la Final, Lionel Messi sorprendió a los jugadores argentinos con un emotivo mensaje.

    A través de su cuenta de Instagram, el astro argentino aplaudió el buen torneo que dio la Albiceleste y les pidió a los juveniles levantar la cabeza.

    Cabeza en alto muchachos. Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la copa nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver como defendieron la celeste y blanca con el corazón”, escribió Messi.

    Lionel Messi ya había mostrado su apoyo a la selección sub-20 tras las victorias sobre México y Colombia en Cuartos de Final y Semifinales respectivamente.

    Cabe destacar que Lionel Messi y Argentina ganaron el Mundial Sub-20 del 2005 que se disputó en los Países Bajos y actualmente la Albiceleste es el máximo ganador de la categoría con seis títulos.

