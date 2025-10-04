Mateo Levy sale conmocionado del México vs. Marruecos del Mundial Sub-20
El jugador de Cruz Azul prende las alarmas y es llevado al hospital en Valparaíso.
Mateo Levy, jugador de Cruz Azul y de la Selección Mexicana Sub-20, sufrió un choque accidental que lo sacó del partido entre México y Marruecos del Mundial Sub-20 Chile 2025.
Corrían los 27' cuando Mateo Levy chocó con el marroquí Naïm Byar en un tiro de esquina a favor del conjunto mexicano.
Tras el choque, Mateo Levy quedó inconsciente sobre el césped, por lo que las alarmas se prendieron y el protocolo de conmoción se activó.
Levy fue sacado en camilla y todavía inconsciente del terreno de juego ante el drama vivido en este partido dentro del Mundial Sub-20.
Raúl Pérez, narrador de TUDN, dio a conocer después que Levy fue ingresado al hospital en Valparaíso, acompañado de su familia, y se espera que le sean realizados estudios neurológicos.