Mateo Levy sale conmocionado del México vs. Marruecos del Mundial Sub-20

Video Dramático choque deja a Mateo Levy sin levantarse y este es su estado

Mateo Levy, jugador de Cruz Azul y de la Selección Mexicana Sub-20, sufrió un choque accidental que lo sacó del partido entre México y Marruecos del Mundial Sub-20 Chile 2025.

Corrían los 27' cuando Mateo Levy chocó con el marroquí Naïm Byar en un tiro de esquina a favor del conjunto mexicano.

Tras el choque, Mateo Levy quedó inconsciente sobre el césped, por lo que las alarmas se prendieron y el protocolo de conmoción se activó.

Levy fue sacado en camilla y todavía inconsciente del terreno de juego ante el drama vivido en este partido dentro del Mundial Sub-20.