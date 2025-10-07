Video Resumen | México Sub-20 golea y avanza a los Cuartos de Final del Mundial

Gilberto Mora abrió la 'lata' y encaminó la goleada de México 4-1 ante Chile en los Octavos de Final del Mundial Sub-20 en el país sudamericano.

El anfitrión ha dicho adiós a su certamen y la Selección Mexicana es la segunda clasificada a los Cuartos de Final que arrancarán el siguiente fin de semana.

La superioridad del Tri Sub-20 fue enorme en la primera parte, aunque solo capitalizó un gol. Gilberto Mora dio tremenda asistencia de cabeza a Tahiel Jiménez, para que definiera con disparo desde fuera del área al minuto 26.

En el segundo tiempo se pudo marcar un penal contra México, pero la revisión en el VAR determinó que no hubo intención de meter la mano por parte de Diego Ochoa.

Chile fue un vendaval en la parte complementaria, pero apareció Gilberto Mora. Una jugada que el de Xolos le dio calma, terminó con asistencia de 'Chicha' Sánchez a Iker Fimbres, para que elde Rayados sacara disparo desde fuera del área y anotar al 67'.

En la recta final, Eduardo Arce hizo cambios y sacó a Mora para que entrara Hugo Camberos, quien brilló con doblete. El primer gol del de Chivas fue al minuto 80 y el segundo al minuto 86 para sentenciar la goleada. El gol de la honra fue de Juan Rossel al 88'.

México está en Cuartos de Final del Mundial Sub-20 y espera al rival de Argentina vs. Nigeria, compromiso que se disputará el sábado 11 de octubre en horario por determinar.