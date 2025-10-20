    Argentina

    Arturo Vidal se burla de Argentina tras perder vs. Marruecos el Mundial Sub-20

    El futbolista chileno revivió su rivalidad con la Albiceleste y celebró la victoria de la selección africana.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Épica burla de Arturo Vidal a Argentina tras perder con Marruecos!

    El futbolista chileno Arturo Vidal está en el ojo del huracán de la afición argentina al pronunciarse a la derrota de la Albiceleste vs. Marruecos en la Final del Mundial Sub-20.

    El Rey Arturo, que actualmene milita en el Colo-Colo, revivió su polémica rivalidad con Argentina y en plena Final se burló de la Albiceleste cuando Marruecos anotó el 0-2 de la Final.

    A través de una historia de Instagram, el mediocampista chileno publicó la repetición del segundo gol con la palabra “Marruecos” y emojis de rezo y aplausos.

    El post de Arturo Vidal hizo enfurecer a la afición argentina que le recordó que no clasificó al Mundial Rusia 2018 luego de su polémica declaración en octubre del 2017.

    “Descansen hijos míos!!! Papá tiene que trabajar y llevar a Chile al Mundial”, publicó en aquella ocasión el futbolista de La Roja con una foto de sus hijos durmiendo.

    Argentina cayó frente a Marruecos gracias a dos golazos de Yassir Zabiri en el primer tiempo (12’, 29’).

    Quien sí mostró su apoyo a la Albiceleste Sub-20 fue Lionel Messi, mientras que la afición mexicana también celebró el triunfo de Marruecos luego de que los jugadores argentinos se burlaran del Tri tras eliminarlo en los Cuartos de Final.

    Marruecos levantó el primer Mundial Sub-20 de su historia. Argentina, por su parte, dejó escapar la oportunidad de ganar su séptimo título de la categoría.

    Video Ojo a lo que hizo Messi al ver que Argentina Sub-20 perdió vs. Marruecos

    Relacionados:
    ArgentinaMarruecosArturo VidalMundial Sub-20

