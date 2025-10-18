Colombia vence a Francia y se queda con el tercer lugar del Mundial Sub-20
El conjunto cafetalero igualó su mejor actuación en este certamen, pues ya había logrado lo mismo en 2003.
Colombia venció este sábado por 1-0 a Francia y se quedó con el tercer lugar del Mundial Sub-20 de futbol, certamen que se lleva a cabo en Chile.
Un gol antes de los 2 minutos anotado por Óscar Perea resultó suficiente para que el conjunto cafetalero se quedará con el último lugar del podio.
El juego resultó muy entretenido, pues ambas selecciones buscaron el gol en todo momento e incluso en la última jugada del partido los franceses estrellaron un balón en el travesaño que bien pudo ser el empate.
Con este marcador, el equipo cafetalero igualó su mejor actuación en este certamen, pues ya habían logrado lo mismo en 2003 en Emiratos Árabes Unidos cuando derrotaron a Argentina.
Colombia justamente venía de caer en Semifinales por 1-0 ante Argentina, mientras que los galos cayeron en la definición por penaltis ante Marruecos luego del empate a un gol en el tiempo reglamentario.
Francia, campeona en 2013, volvió a quedar fuera del podio, como en 2011, cuando perdió ante México en el partido por el tercer puesto del Mundial de Colombia.