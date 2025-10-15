El Mundial Sub-20 Chile 2025 donde brilló Gilberto Mora, tiene a sus finalistas con el partido que disputarán Argentina vs. Marruecos en Santiago el domingo 20 de octubre.

La Albiceleste, máxima ganadora de este torneo con seis títulos, se medirán ante la selección Cenicienta del torneo y que ha dejado en el camino a gigantes de la categoría.

Argentina, quien eliminó a México en los Cuartos de Final, jugará su octava final en su historia en este certamen. Marruecos, por su parte, arribó por primera vez a esta instancia.

ARGENTINA VS. MARRUECOS, FINAL DEL MUNDIAL SUB-20 2025

El juego por la Final será este domingo 20 de octubre a las 5:00 pm CT de México y 7:00 pm ET en los Estados Unidos, en el Estadio Nacional en Santiago.