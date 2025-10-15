Argentina vs. Marruecos es la Final del Mundial Sub-20 Chile 2025
La máxima ganadora en este certamen buscará un trofeo más ante el cuadro Cenicienta del torneo.
El Mundial Sub-20 Chile 2025 donde brilló Gilberto Mora, tiene a sus finalistas con el partido que disputarán Argentina vs. Marruecos en Santiago el domingo 20 de octubre.
La Albiceleste, máxima ganadora de este torneo con seis títulos, se medirán ante la selección Cenicienta del torneo y que ha dejado en el camino a gigantes de la categoría.
Argentina, quien eliminó a México en los Cuartos de Final, jugará su octava final en su historia en este certamen. Marruecos, por su parte, arribó por primera vez a esta instancia.
ARGENTINA VS. MARRUECOS, FINAL DEL MUNDIAL SUB-20 2025
Argentina derrotó a Colombia por 1-0 para llegar a esta Final, mientras que Marruecos necesitó de los penales para eliminar a Francia y hacer historia.
El juego por la Final será este domingo 20 de octubre a las 5:00 pm CT de México y 7:00 pm ET en los Estados Unidos, en el Estadio Nacional en Santiago.
Este partido lo podrás disfrutar a través de Canal 9, TUDN y ViX, exclusivamente para México.