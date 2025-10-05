    Mundial Sub-20

    Mateo Levy se recupera rápidamente tras sufrir conmoción cerebral

    Al jugador de la Selección Mexicana se le retiraría próximamente el collarín y regresaría a las canchas antes de lo esperado.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Mateo Levy se recupera y estaría listo para esta fecha

    Después del duro encontronazo que Mateo Levy sufrió en el último encuentro de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20, mismo en donde salió conmocionado del encuentro, las buenas noticias y su recuperación comienzan a darse poco a poco.

    Según información del reportero de TUDN Adrián Esparza Oteo, en unas horas le retirarán el collarín al también jugador del Cruz Azul, además de que evoluciona muy bien de su lesión y se espera que pueda estar de vuelta para los Cuartos de Final en caso de clasificar.

    Y es que cuando corría el minuto 27 del encuentro en que México superó 1-0 a Marruecos, Mateo Levy chocó con el marroquí Naïm Byar en un tiro de esquina, lo que lo dejó inconsciente y debió salir del terreno de juego en camilla y con un collarín para evitar mayores complicaciones.

    Este domingo les dieron horas libres a los seleccionados y aprovecharon para estar con su familia, aunque con Elías Montiel realizan trabajo especial para tratar de tenerlo al 100 para los Octavos de Final del Mundial Sub-20 Chile 2025.

    El próximo compromiso de la Selección Mexicana Sub-20 será ante el anfitrión el martes 7 de octubre en partido de Octavos de Final del Mundial Sub-20, luego de que ambas selecciones clasificaran como segundo lugar en la Fase de Grupos en sus respectivos sectores tras completar sus tres encuentros.

    Relacionados:
    Mundial Sub-20México Sub-20Selección Mexicana Sub-20

