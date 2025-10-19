    Mundial Sub-20

    Marruecos derrota a Argentina y es campeón del Mundial Sub-20 Chile 2025

    Los Leones del Atlas ganaron su primera Copa del Mundo de la categoría gracias al doblete de Yassir Zabiri.

    Kevin R. Yu.
    Video Resumen | Marruecos es campeón en la categoría Sub-20 tras vencer a Argentina

    La selección de Marruecos ganó el Mundial Sub-20 por primera vez en su historia tras derrotar 0-2 a Argentina en la Final que se disputó en Ñuñoa, Chile.

    El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos fue testigo de la histórica victoria de Marruecos, quien solo perdió una vez en Chile 2025, ante México en el tercer partido de la Fase de Grupos.

    Yassir Zabiri, delantero del Famalicao de Portugal, se convirtió en el héroe de la selección africana al anotar dos golazos en el primer tiempo.

    Al minuto 12, Zabiri colgó el balón en el ángulo con un brutal cobro de tiro libre, mientras que al 29’ conectó una volea tras un centro de Othmane Maamma por la banda derecha.

    Los Leones del Atlas, dirigidos por el belga Mohamed Ouahbi, se proclamaron campeones tras vencer a España y Brasil en la Fase de Grupos; a Corea del Sur en Octavos de Final; a Estados Unidos en Cuartos de Final y a Francia en Semifinales para calificar a su primera Final Sub-20.

    Por su parte, Argentina, quien eliminó a México en Cuartos de Final y echó a Colombia en Semifinales, dejó escapar la oportunidad de levantar su séptima Copa del Mundo Sub-20.

    Todos los campeones del Mundial Sub-20


    En la pasada Copa Mundial Sub-20 de Argentina 2023, Uruguay se coronó tras imponerse 1-0 a Italia en el Estadio Único de La Plata.

    • Argentina 6
    • Brasil 5
    • Portugal 2
    • Serbia 2
    • Marruecos 1
    • Uruguay 1
    • Rusia 1
    • Alemania 1
    • España 1
    • Ghana 1
    • Francia 1
    • Inglaterra 1
    • Ucrania 1

