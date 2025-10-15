Video Resumen | Argentina supera a Colombia por la mínima y se clasifica a la final

Argentina vs. Colombia se definió con un solitario gol de Mateo Silvetti para avanzar a la Final del Mundial Sub-20 Chile 2025 a disputarse el próximo domingo en el mismo escenario donde se disputó esta Semifinal, el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile.

Colombia, que perdonó luego de que Emilio Aristizabal desperdiciara una buena ocasión de gol en el segundo tiempo tras titubear en el disparo que permitió a la zaga enviar la pelota a tiro de esquina.

El portero de la Selección de Argentina, Santino Barbi, se erigió como figura de su equipo luego de tapar un disparo cruzado a ras de pasto de Jhon Rentería y que luego en el rebote barrió para salvar del gol el zaguero Tobías Palacio.

Santino Barbi se convirtió en héroe de Argentina luego de un lance espectacular para ‘sacar’ la pelota del ángulo en un remate de cabeza de parte de Juan Arizala que permitió que Argentina se fuera al frente con gol del delantero del Inter Miami ateo Silvetti, el tercero en el Mundial Sub-20 Chile 2025 y todos tras entrar de cambio.

Colombia acabó con 10 jugadores tras la expulsión de Jhon Rentería por doble amarilla y que perdió por lesión a Joel Canchimbo a espera de conocer el reporte médico para saber si juega ono el partido ante Francia por el Tercer Lugar.

Ahora, Argentina se citó en la Final de la Copa del Mundo de la FIFA Sub-20 Chile 2025 ante Marruecos, que eliminó en muerte súbita a Francia para llegar a su primer juego por el título en esta categoría y en un juego inédito.

La Albiceleste es la selección más ganadora en la historia de los Mundiales Sub-20, con seis títulos y muy cerca del séptimo; la última vez que llegó a una Final fue en 2007 y la ganó en Canadá ante República Checa.