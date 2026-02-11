    Mexicanos en el Exterior

    Santiago Gimenez lanza misterioso mensaje en sus redes sociales

    El delantero mexicano del Milan se pronunció en redes sociales sobre su futuro inmediato.

    Por:Antonio Quiroga
    Video Misterioso mensaje de Santi Gimenez desata sinfín de incógnitas

    Santiago Gimenez está lesionado en el Milan, sin actividad, desde el pasado mes de octubre y su regreso puede estar un poco más cerca de lo pensado.

    Una publicación del delantero mexicano a través de las redes sociales, ha dado a pensar que su proceso de recuperación, tras la operación que tuvo Santi en el tobillo, puede ir mejor que nunca.

    De cara al Mundial 2026, la Selección Mexicana cuenta con varios lesionados, incluido Gimenez, que espera recuperar para poder ser eventualmente convocado al evento.

    EL MISTERIOSO MENSAJE DE SANTIAGO GIMENEZ


    En su cuenta oficial de Instagram, Santiago Gimenez posteó hace unos días el siguiente mensaje: "Te extraño… pero ya casi", fueron las palabras del mexicano, que generaron expectativas sobre su futuro.

    A pesar de los rumores que lo colocan fuera del cuadro Rossonero, lo único cierto es que su técnico, Massimiliano Allegri, se pronunció al respecto en las últimas semanas sobre su recuperación, que no va con lo que dijo el Bebote apenas.

    "En cuanto a Giménez, está progresando bien. Sin duda será un gran recurso para el final de la temporada, ya que aún le queda mucho para volver", dijo en conferencia de prensa el pasado 25 de enero.

    En el Milan se habla del interés por fichar a Gabriel Jesus para la siguiente temporada, mientras que unos reportes afirman que Gimenez puede atraer interés de clubes como Sunderland, Brentford, West Ham o Leeds United en la Premier League.

    Video Capello revela por qué Santi Giménez no brilla en Milan: "Está sufriendo"
