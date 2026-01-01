Mundial 2026 Recuperación de Santiago Gimenez podría aumentar considerablemente Luego de su cirugía de tobillo, el delantero mexicano recibe malas noticias en año nuevo respecto al tiempo de recuperación.

Video 'Aumenta' tiempo de recuperación de Santi Gimenez según Allegri

En este inicio de año 2026 parece que no todos son buenas noticias para algunos y más pensando en el Mundial, en especial para Santiago Gimenez, quien al parecer deberá esperar más para estar listo de su lesión.

Luego de que pasara un largo periodo fuera de las canchas por una lesión en el tobillo derecho, al no lograr una recuperación satisfactoria mediante terapia física, a mediados del mes pasado se tomó la decisión de que se sometiera a cirugía para apresurar el proceso.

Sin embargo, todo parece complicarse, ya que si bien en un principio se hablaba de un tiempo de recuperación aproximado a los dos meses, ahora, dicho por el técnico del AC Milan, Massimiliano Allegri, el delantero mexicano regresaría en tres o cuatro meses.

"Giménez estará de baja entre tres y cuatro meses y ha llegado Füllkrug y nos echará una mano", declaró el estratega en conferencia de prensa.

Si Santi Giménez cumple con estos tiempos de recuperación tras su cirugía, se estaría hablando de un regreso a las canchas a mediados de abril, lo que probablemente lo marginaría de algunos llamados a la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026 a donde incluso, estaría comprometida su participación.