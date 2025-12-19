    Mundial 2026

    Mundial 2026: el mensaje de Santiago Gimenez tras operación

    El delantero mexicano compartió su status tras la intervención quirúrgica por molestias en el tobillo derecho a unos meses del Mundial 2026.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video Santiago Gimenez manda un mensaje y filtra fotos tras su operación

    Santiago Gimenez fue sometido a operación para aliviar las molestias que presentaba desde hace tiempo del tobillo derecho y compartió un mensaje y fotos tras la intervención quirúrgica este viernes.

    Horas previas a su operación, Gibrán Araige pudo averiguar para TUDN el tiempo estimado de rehabilitacióny cómo se perfilará rumbo al Mundial 2026, luego de que encendiera las alarmas en las Selección Mexicana para su disponibilidad en el verano próximo.

    “¡Todo salió muy bien! Muchas gracias a todos por su apoyo, su cariño y sus mensajes. Ahora toca recuperarme al 100 por ciento con mucho trabajo y mucha disciplina para volver como se debe. ¡Estaremos más fuertes que nunca, nos vemos pronto!”, escribió en su cuenta personal de Instagram.

    Parte del mensaje fue una reflexión en la que se lee: “Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas. Josué 1:9” y concluyó con un “¡vamos con todo!! Acompañado de varias fotografías desde el hospital donde fue operado.

    En las imágenes aparece con la pierna derecha enyesada, otras fotos fueron a lado de su familia, su padre Christian ‘Chaco’ Gimenez, su mamá, su esposa y sus hermanas, siempre con una sonrisa e incluso acompañado de un mate, además de varios mensajes de apoyo escritos en una pizarra.

    Entre los mensajes de apoyo para Santiago Gimenez tras la intervención quirúrgica estuvieron mensajes de alivio por parte de personajes del futbol como Guillermo Ochoa, Ricardo Peláez, su compañero en el AC Milan Christian Pulisic, Cheveyo Balentien y ‘Chuleta’ Orozco.

