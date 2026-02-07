Mexicanos en el Exterior Johan Vásquez sufre derrota de último minuto y el Genoa 'coquetea' con descenso El defensa mexicano y su equipo sufren errores puntuales que cuestan caro en la Serie A de Italia.

Video ¡Johan Vásquez se gana el respeto de toda Italia por lo que acaba de hacer contra el Milan!



Johan Vásquez, jugador mexicano del Genoa de Italia, sufrió una dolorosa derrota con su equipo dentro de la Serie A ante el Napoli, actual campeón de la competición.

PUBLICIDAD

Marcador de 3-2 para el conjunto napolitano que le permite mantener la estela de los líderes y deja en una situación un tanto apretada a los genoveses en cuanto al descenso.

El Genoa está, de momento, a solo cinco puntos del Lecce, que hoy tendría la última posición que significa pérdida de categoría en el Calcio.

Ruslan Malinovskyi abió el marcador vía penal para el conjunto local, pero Hojllund igualó a los 20' y McTominay dio la voltereta a los 22'.

Lorenzo Colombo volvió a igualar el marcador a los 57', pero el propio Hojlund, vía penal, puso el marcador final en la compensación.