    Premier League

    Raúl Jiménez tiene pláticas con el Fulham para renovar su contrato

    En las últimas horas se avivaron rumores sobre en dónde puede seguir su carrera el mexicano.

    Por:Antonio Quiroga
    Video Raúl Jiménez: Fulham busca renovar su contrato al mexicano por un año más

    La estadía de Raúl Jiménez en Europa se puede prolongar con el Fulham por una temporada mál iniciar las pláticas para su renovación de contrato.

    Premier League

    Raúl, que lleva paso perfecto en penales cobrados en Inglaterra, puede sumar un cuarto año con el equipo de los Cottagers después de 30 goles y seis asistencias en 106 partidos jugadores.

    LA CLAVE EN LA RENOVACIÓN DE RAÚL JIMÉNEZ


    Raúl Jiménez había comentado su intención de volver al América a cerrar su carrera, pero siempre y cuando no existiera oportunidad alguna de quedarse más tiempo en Europa.

    Con esta noticia que se reporta desde Europa con la renovación de contrato en Fulham, parece disolverse esa posibilidad para continuar otro año más en la mejor liga del mundo.

    Los reportes indican que una de las claves para empezar el diálogo para ampliar el contrato del mexicano, fue el interés del Everton y del West Ham por que su contrato terminaba este mismo 2026.

    Raúl Jiménez apunta a ser el delantero de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, que tendrá su primer partido en el Estadio Banorte el 11 de junio ante Sudáfrica.

    Jiménez se mantiene en la persecusión de Javier 'Chicharito' Hernández para convertirse en el máximo goleador de la historia de México.

    Video Raúl Jiménez lo confiesa: este es su secreto para anotar penales
