    La buena racha del Manchester United en la Premier League no solo tiene a los fanáticos contentos, si no que también podría acabar con el calvario y la promesa de un fiel seguidor de los Red Devils.

    PUBLICIDAD

    Se trata de Frank Ilett, oriundo de Oxford, quien en septiembre de 2025 cobró fama en redes sociales tras prometer que no se cortaría el cabello hasta que el Manchester United acumulara cinco triunfos consecutivos en liga.

    El resto de la historia lo sabemos: fracaso tras fracaso del United hasta la llegada de Michael Carrick al banquillo, quien le ha dado la vuelta a la crisis y finalmente parece ver la luz al final del túnel.

    Este fin de semana, el United derrotó en casa al Tottenham, la cuarta victoria de manera consecutiva tras superar previamente al Mancheter City, Arsenal y al Fulham del mexicano Raúl Jiménez.

    El próximo compromiso de los Red Devils es el martes 10 de febrero cuando visiten al West Ham y de ganar, nuestro amigo Frank verá cortada una racha de 490 días sin cortarse el cabello desde que lo hiciera por última vez el 5 de october de 2024.

