    Mexicanos en el Exterior

    Raúl Jiménez da asistencia de lujo en el Fulham vs. Liverpool

    El mexicano dio, una vez más, una dosis de su gran talento en este partido de la Premier League.

    Por:Antonio Quiroga
    Video La brutal asistencia de Raúl Jiménez que se hace viral en todo el mundo

    Raúl Jiménez sigue en plan grande este 2026 tras sus goles anteriores con el Fulham, al dar una mágica asistencia en el empate 2-2 ante el Liverpool de la Premier League.

    El mexicano, con confianza de nuevo de parte de su entrenador en el cuadro de los Cottagers, dio un pase brutal para el gol de su equipo que abrió el marcador ante los Reds.

    El duelo de la Jornada 20 del campeonato de liga inglesa, mostró al delantero de la Selección Mexicana con mucha participación a lo largo del encuentro.

    LA MÁGICA ASISTENCIA DE RAÚL JIMÉNEZ


    Corría el minuto 17, cuando Raúl Jiménez recibió un pase en tres cuartos de cancha y vio, de forma magistral, a Harry Wilson para habilitarlo con un ligero toque de balón.

    La asistencia de Raúl se parece a la de Julián Quiñones hace unos días en Arabia Saudita, casi cortadas por la misma tijera los pases de los seleccionados mexicanos.

    Liverpool logró empatar el marcador en el segundo tiempo con gol de Florian Wirtz y al 95', Cody Gakpo marcó la remontada de los Reds. Harrison Reed empató con un verdadero golazo al ángulo al 97' la igualada de los Cottagers.

    Raúl Jiménez estuvo cerca de poder anotar en un remate de cabeza en el segundo tiempo y salió al minuto 85.

