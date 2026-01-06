    Premier League

    Chelsea sorprende a todos con su nuevo director técnico y la cantidad de años firmados

    El ya estratega del club de la Premier League proviene de la Ligue 1 de Francia.

    Por:
    Omar Carrillo
    Tras la partida de Enzo Maresca del Chesea el primer día de año, este martes el club campéon del mundo anunció a Liam Rosenior como su nuevo de director técnico.

    Lo hizo vía sus redes sociales con un sencillo mensaje: " Chelsea Football Club se complace en anunciar el nombramiento de Liam Rosenior como entrenador en jefe del equipo masculino. ¡Bienvenido a Chelsea, Liam!" se lee en X.

    Además del sorpresivo nombramiento del que hasta un día antes era el técnico del Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia, también causó el msmo asombro la cantidad de años que firmó con la entidad de la Premier League: hasta el 2032.

    "Siento mucho honor de ser entrenador del Chelsea. Este es un club con un espíritu único y con una historia orgullosa de ganar títulos", aseguró el propio Rosenior.

    "Mi trabajo es proteger la identidad del club y crear un equipo que refleje esos valores en cada partido que juguemos. Que me confíen este trabajo significa todo para mí y quiero agradecérselo a todos los involucrados por la oportunidad y la fe depositada en mí. Lo daré todo para conseguir el éxito que este club se merece", añadió.

    El anterior técnico del Chelsea, Maresca, salió de la institución tras conseguir solo un triunfo en sus últimos siete juegos y tras una serie de dimes, y diretes con la directiva a la cual acusaba de ser entrometida.

    El más reciente partido del conjunto londinense fue un empate a un gol ante el Manchester City que dirigió Callum Macfarlane como técnico interino.

    De 41 años, Rosenior fue jugador en clubes como el Hull, Brighton & Hove Albion y el Reading. Su experiencia como técnico es más bien corta y dirigió Derby County como interino y al Hull City. A Estrasburgo llegó en el 2024 y lo clasificó a la Conference League.

