Futbol Raúl Jiménez anota de penal y sigue imponiendo marcas en Premier League El mexicano anotó su tercer gol en la temporada con el Fulham.

Por: Raúl Jiménez Síguenos en Google

Video Escándalo sacude al Fenerbahçe de Edson Álvarez

Raúl Jiménez sigue dando de que hablar en la Premier League al anotar un gol en el partido entre el Fulham y el Nottingham Forest en partido correspondiente a la jornada 17 del futbol inglés.

Justo antes del descanso, el atacante mexicano aprovechó una pena máxima para adelantar a los Cottagers sobre los visitantes el 1-0 para seguir enrachado desde el manchón penal.

PUBLICIDAD

Y es que con esta anotación Jiménez llegó a tres goles en la presente temporada, sin embargo, lo que destaca de este gol es que mantuvo su efectivada del 100 por ciento cobrando penales en la Premier League.

A lo largo de su paso por el futbol inglés el mexicano ha anotado 11 goles de 11 penales que ha cobrado en liga, pero eso no es todo ya que también en torneo coperos mantiene marca perfecta marcando siete de siete penaltis tirados entre Carabao Cup (5) y FA Cup (2).

Raúl Jiménez comparte ese 100 por ciento de efectividad junto con jugadores como Yaya Touré y Matt Le Tissier.

El Lobo de Tepeji se ha convertido en un especialista en los cobros de penal tanto con el Fulham como con la Selección Mexicana con la que buscará mantener su racha en el Mundial del 2026.