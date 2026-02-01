Fulham Raúl Jiménez anota golazo frente al Manchester United en la Premier League El delantero mexicano del Fulham marcó su sexto tanto en la liga inglesa esta temporada con una gran ejecución de penal.

Raúl Jiménez marcó este domingo uno de los tantos del Fulham en la derrota 3-2 frente al Manchester United en Old Trafford, dentro de la Premier League.

Cuando los Red Devils dominaban el encuentro con ventaja de 2-0, el delantero mexicano apareció al minuto 83 para devolverle la esperanza a los Cottagers. Tras una gran jugada colectiva, Jiménez recibió el balón dentro del área y fue derribado por Harry Maguire, provocando un penalti que él mismo se encargó de convertir con gran sangre fría.

Con ese tanto, el atacante de la Selección Mexicana alcanzó una cifra histórica que refleja su constancia y resiliencia. Jiménez ha marcado goles en cinco clubes de cuatro países distintos, además de ser uno de los máximos anotadores en la historia del Tri y llegó a 200 tantos en su exitosa carrera.

Raúl comenzó con el América en 2011, antes de dar el salto a Europa con el Atlético de Madrid, Benfica y Wolverhampton, donde vivió su mejor etapa, aunque también superó el momento más difícil tras una fractura de cráneo en 2020. Desde 2023 milita en el Fulham, club con el que ha sumado 28 goles.